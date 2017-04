FRITZ!Box erneut Testsieger im großen Router-Vergleichstest – „Fritz fischt frische Testsiege“: FRITZ!Box Testsieger bei DSL und Kabel im Router-Vergleichstest der Stiftung Warentest.

– FRITZ!Box DSL und FRITZ!Box Cable an der Spitze

– In vier von sechs Kategorien „sehr gut“ für FRITZ!Box

– „Sehr gut“ bei Sicherheit nur für FRITZ!Box-Modelle

– FRITZ!Box 6490 Cable mit Abstand bester Kabelrouter Berlin | Im aktuellen Router-Test der Stiftung Warentest (Heft 5/2017)

belegt AVM mit drei FRITZ!Box-Modellen die ersten Plätze. Im Test

stehen elf Router, neun für DSL- und zwei für Kabelanschlüsse.

FRITZ!Box 7580 und FRITZ!Box 7560 sind Testsieger bei DSL (Note 1,6

und 1,7). Die FRITZ!Box 6490 Cable ist mit der Note 1,8 und deutlichem

Abstand zum Zweitplatzierten (3,4) die beste Wahl für Kabelkunden. Alle

drei FRITZ!Box-Modelle liegen in puncto Sicherheit, Handhabung und

Vielseitigkeit vor der Konkurrenz. In vier von sechs Testkategorien

erhalten die drei FRITZ!Box-Modelle ein „sehr gut“. AVM geht damit

erneut als Testsieger für Router hervor. Stiftung Warentest rät:

„Die besten Router im Test stammten vom Berliner Anbieter AVM.

Die Fritz!Box 7580 ist die beste Wahl für DSL-Kunden. Knapp dahinter

folgt das Gerät 1&1 Homeserver Speed, es ist baugleich mit der

Fritz!Box 7560. Bei den Modellen für Kabelkunden liegt die

Fritz!Box 6490 Cable vorn.“ Bereits im letzten Test der Stiftung

Warentest aus dem Jahr 2014 ging FRITZ!Box als Sieger hervor. Der

ausführliche Testbericht ist im aktuellen test-Heft 5/2017 oder online

unter www.test.de nachzulesen.

am 27. April 2017, 10:56 Uhr