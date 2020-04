Die aktuelle Situation hat einiges durcheinander gewirbelt, so auch in unserem Programm im Rahmen der KAZÉ Anime Nights. Der ursprünglich für den 28. April geplante Millennium Actress wird zu einem späteren Termin nachgeholt. Wir hoffen, sehr dass es noch möglich sein wird, die aufwendige 4k-Restauration des Anime-Meisterwerks auch auf der großen Leinwand zu zeigen und halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.Nach dem erfolgreichen virtuellen Kino-Event zu Psycho-Pass: Sinners of the System am 31. März wird aufgrund der unveränderten Lage auch der folgende KAZÉ-Anime-Nights-Termin wieder als virtuelles Event auf Anime on Demand stattfinden.

Jetzt kommt am 28. April etwas Besonderes in der Anime-Film-Reihe: Mit Tokyo Ghoul [S] wird die zweite Realfilm-Adaption des Kult-Mangas Tokyo Ghoul, bei Anime on Demand für 48 Stunden als Stream abrufbar sein. Die Konditionen bleiben identisch zum letzten KAZÉ Anime Nights Virtual Event Ticket:

Der Preis für das KAZÉ Anime Nights Virtual Ticket beträgt 9,95 €.

Der Stream muss ab dem 28. April um 20 Uhr innerhalb von 48 Stunden gestartet werden.

Eine Kauflizenz für den Film auf Anime on Demand wird zum Home-Entertainment-Release-Termin freigeschaltet.

Es gibt zusätzlich 14 Tage freien Zugriff auf den Gesamtkatalog von Anime on Demand.

Der AoD-Katalog enthält übrigens auch den ersten Realfilm zu Tokyo Ghoul sowie die komplette Anime-Adaption, sodass einem Tokyo Ghoul Double Feature und einem Vergleich zur Anime-Version nichts im Wege steht.