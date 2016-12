MyMicroBalance Hauhaltsbuch zum Jahreswechsel schenken

MyMicroBalance 3.6.1. Hauhaltsbuch zum Jahreswechsel schenken – MyMicroBalance ist das kostenlose Haushaltsbuch, mit dem Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick haben und so gezielt und effektiv sparen – jetzt herunterladen und loslegen. Ihre Finanzen im Griff mit diesem Haushaltsbuch – einfach und übersichtlich. MyMicroBalance ist keine Demo und keine Shareware sondern eine kostenlose Vollversion für PC und Smartphone. Daher zählt dieses Haushaltsbuch mittlerweile auch zu den beliebtesten kostenlosen Finanzplanungs-Tools im deutschsprachigen Raum.

Darum ist dieser Haushaltsplaner das richtige Programm für Sie

Übersichtliche Oberfläche: Sie brauchen keine fünf Minuten um sich in MyMicroBalance zu Recht zu finden, die Oberfläche ist sehr aufgeräumt und intuitiv.

Sie brauchen keine fünf Minuten um sich in MyMicroBalance zu Recht zu finden, die Oberfläche ist sehr aufgeräumt und intuitiv. Wiederkehrende Einträge: Starten Sie mit der Erfassung Ihrer regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben um einen ersten Blick über die Fixkosten zu erhalten.

Starten Sie mit der Erfassung Ihrer regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben um einen ersten Blick über die Fixkosten zu erhalten. Kategorisierung: Gliedern Sie Ihre Einträge in die vorhandenen Gruppen wie Wohnung, Lebensmittel, Kfz oder erstellen Sie eigene Kategorien.

Gliedern Sie Ihre Einträge in die vorhandenen Gruppen wie Wohnung, Lebensmittel, Kfz oder erstellen Sie eigene Kategorien. Auswertungen: Diagramme und Statistiken liefern Ihnen Antworten auf Fragen wie: Wie viel Geld gebe ich im Monat für Lebensmittel aus? Was kostet mein Auto inkl. Sprit, Versicherung und Reparaturen pro Jahr? Wie hoch sind meine Fixkosten für die Wohnung oder mein Haus? Wie viel Geld kann ich im Monat zur Seite legen?

Diagramme und Statistiken liefern Ihnen Antworten auf Fragen wie: Sparpotentiale Entdecken: Mithilfe dieses Haushaltsbuches werden Sie schnell feststellen wohin Ihr Geld verschwindet und können entsprechende an den richtigen Stellen Einsparungen vornehmen.

Das Haushaltsbuch MyMicroBalance bietet aber noch viel mehr

Mit der kostenlosen mobilen App, haben Sie Ihre Finanzen auch unterwegs im Griff.

Mit der kostenpflichtigen Erweiterung MyMicroBalance-VIP können Sie PC und Smartphone sogar jederzeit synchronisieren und erhalten noch detailliertere Auswertungsmöglichkeiten.

Die Finanzplanungs-Software hilft Ihnen dabei Ihre Ersparnisse und Finanzen übersichtlich zu verwalten. So zeigt Ihnen das Haushaltsbuch nicht nur Ihren jeweils aktuellen Kontostand, sondern wertet Ihre Daten auch grafisch aus. So sehen Sie auf einen Blick, wann und wofür Sie besonders viel Geld ausgegeben haben.

Durch die einfache Bedienung und Übersichtlichkeit des Haushaltsbuches benötigen Sie nur ein paar Minuten Zeit am Tag um Ihre Finanzen auf den neuesten Stand zu bringen. Richtigen Sie beliebig viele Konten ein, legen Sie individuelle Gruppen an und schützen Sie Ihre Daten per Passwort vor neugierigen Blicken. Das sind nur einige Funktionen die das kostenlose Haushaltsbuch bietet, versuchen Sie es selbst und verwalten Sie Ihre Finanzen mit der Freeware MyMicroBalance. Die Software ist derzeit in Deutsch und Englisch erhältlich.

Ein Haushaltsbuch führen, bedeutet einen besseren Überblick darüber zu haben, wie viel Geld für die verschiedensten Dinge des Alltags ausgegeben werden. Dabei spielt es keine Roll wie viel Geld man verdient, sondern wie viel Kontrolle man über seine eigenen Finanzen hat, denn nur wer seine Einnahmen und Ausgaben genau kennt, kann diese auch optimieren und unnötige Kosten eleminieren. MyMicroBalance wird bereits von mehr als 500.000 Personen zum Sparen und zur Kontrolle des Haushaltsbudgets verwendet. Mehr als 8 Jahre Entwicklung und das Feedback von tausenden Benutzern haben das Haushaltsbuch zum dem gemacht was es heute ist: Ein einfach zu bedienendes Haushaltsbuch für Jedermann.

https://www.mymicrobalance.com/