PDFCompressor

Das ist einfach zu viel – Dokument zu groß · So einfach lässt sich eine PDF komprimieren!

PDFs werden als Standard genutzt, um formatierte Dokumente zwischen Anwendern auf der ganzen Welt auszutauschen. Damit der Austausch schneller über die Bühne geht, macht der PDF Compressor die PDFs kleiner – um bis zu 80 Prozent! So lassen sie sich leichter per Mail versenden oder im Internet zum Download zur Verfügung stellen.

Viele E-Mail-Postfächer nehmen eingehende Mails nur bis zu einer bestimmten Größenordnung entgegen. Bereits ein einziger PDF-Anhang kann da schon ausreichen, damit die Mail abgeblockt und nicht zugestellt wird. Und dies ist nur ein Grund dafür, dass PDF-Dateien möglichst klein ausfallen sollten. Ein anderer: Wer PDF-Dokumente auf der Homepage zum Download anbietet, möchte seine Nutzer nicht mit langen Download-Zeiten belasten. Daraus folgt, man muss PDFs kleiner machen. Doch wie kann man eine PDF verkleinern? Dafür sorgt der PDF Compressor im nu. Das Tool nimmt bereits auf der Festplatte gespeicherte PDFs entgegen – gern auch per Drag and Drop. Anschließend lassen sich die PDFs komprimieren. Dafür stehen drei Kompressionsstufen zur Verfügung, die auf diese Weise bis zu 80 Prozent der Dateigröße einsparen helfen. Dies gelingt, indem u.a. die eingebetteten Fotos geschrumpft werden.

Anwender, die Gefallen an der PDF-Verkleinerung finden, denken im großen Stil und nutzen die Stapelverarbeitung, um gleich mehrere PDF-Dateien in einem Rutsch zu komprimieren. Auf diese Weise können große Mengen an Dateien bearbeitet werden, die das Programm dann automatisch in einem vorgegebenen Zielordner ablegt. Und das auch noch in Rekordzeit, denn die Kompression vom PDF Compressor arbeitet überraschend schnell.