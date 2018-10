Holger Kasnitz: „1918 Aufstand der Matrosen“: Preview in Kiel · Sendungen: Dienstag, 30. Oktober, 20.15 Uhr, ARTE; Sonntag, 4. November, 20.15 Uhr, NDR Fernsehen.

Vor hundert Jahren zog ein Sturm durch Deutschland und riss die alte Ordnung ein. Die Stadt Kiel lag im Auge dieses Sturms. Das Doku-Drama „1918 Aufstand der Matrosen“ von NDR und ARTE erzählt die Geschichte von Menschen, die meuterten und mit ihrem Ungehorsam zum Ende der Monarchie sowie des Ersten Weltkriegs beitrugen. Der Film von Jens Becker (Buch und Regie) erinnert an ein Schlüsselereignis der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert und an den Beginn der deutschen Demokratie. Im Zentrum der Handlung stehen der Matrose Karl Artelt (Lucas Prisor), der sich an die Spitze der Aufständischen stellt, seine Verlobte Helene Hartung (Henriette Confurius) und ihr Bruder August (Alexander Finkenwirth). Kiels Gouverneur Admiral Wilhelm Souchon (Ernst Stötzner) steht für die alte Ordnung, entscheidet sich aber für Verhandlungen. Ergänzend zu den Spielszenen schildert u. a. Björn Engholm, früherer Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein und Bundesvorsitzender der SPD, in dem Film seine Sicht auf die Ereignisse.

ARTE zeigt das Doku-Drama am Dienstag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr, das NDR Fernsehen am Sonntag, 4. November, ebenfalls um 20.15 Uhr. Wir laden Sie herzlich ein zur Uraufführung des Films auf dem CineMare Festival:

Sonnabend, 27. Oktober, Einlass ab 17.00 Uhr, Preview: 18.00 Uhr,

METRO Kino im Schlosshof, Holtenauer Str. 162-170,

Kiel-Ravensberg.

Dabei sind neben Darstellerinnen und Darstellern und Regisseur Jens Becker die Einladenden – NDR Intendant Lutz Marmor, Bernd Mütter, Programmdirektor ARTE, und Dr. Till Dietsche, Intendant CineM Filmfestival – sowie der Kieler Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, Schirmherr des CineMare Festivals, Björn Engholm, Michael Eckelt, Produzent (Riva Filmproduktion), und die verantwortlichen Redakteure Ulrike Dotzer und Marc Brasse. Durch den Abend führt NDR Moderatorin Eva Diederich („Schleswig-Holstein 18:00“). Die Produktion wurde durch die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/ Bremen unterstützt.

Direkt im Anschluss an die Vorführung werden ab 20.30 Uhr die CineMare Festivalpreise 2018 verliehen. Dabei werden ausgewählte Trailer der Gewinnerfilme zu sehen sein.

Neben der Uraufführung in Kiel ist das Doku-Drama „1918 Aufstand der Matrosen“ noch sieben weitere Male auf der großen Leinwand zu erleben. Falls Sie an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen möchten, lassen Sie es uns gern wissen:

Wilhelmshaven, 29. Oktober, 18.00 Uhr, UCI Kino

Lübeck, Nordische Filmtage, 30. Oktober, 19.15 Uhr, CineStar Stadthalle Lübeck, Kino 7

Hamburg, 2. November, 18.00 Uhr, Museum für Hamburgische Geschichte

Hannover, 8. November, 17.30 Uhr, Apollo Kino

Berlin, 9. November, 19.00 Uhr, Kino Acud

Kiel, 29. November, 16.00 Uhr, Schifffahrtsmuseum Kiel,

Potsdam, 5. Dezember, 18.00 Uhr, Landeszentrale für politische Bildung