Fotos: TBF/Kasnitz: Text: Kurt Schulzke – Persönliche Einladung in der Vorweihnachtszeit! Zur Verkaufsausstellung mit Gemälden von und mit Portrait & Pop-Art Künstler Kurt Schulzke (Kusch)! Die umfangreiche Gemäldeschau zeigt Werke von Kurt Schulzke. Gezeigt und angeboten werden Acryl/Öl und Aquarellgemälde der letzten 10 Jahre! Seit10 Jahren erscheint nun auch schon sein jährlicher Kunstdruckkalender „Legendes of the World“ für den er im Laufe der Jahre über 130 Gemälde entstehen ließ. Dieses Jubiläum möchte der Künstler nun mit Ihnen feiern. Darüber hinaus steht Kurt Schulzke und seine Frau Astrid für Ihre Auftragsarbeiten beratend zur Verfügung! Zahlreiche, geladene kunstinteressiert Gäste werden erwartet. Darüber hinaus stellt Astrid Schulzke ihr neues Buch:“ Männer, Mord und Macken“, vor!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine unterhaltsame Veranstaltung!

Atelier

KUSCHART

Kurt Schulzke

Wrangelstraße 12-16

24534 Neumünster

Telefon: 04321-499450 oder 9652816

ah@kuschart.com

www.kuschart.com