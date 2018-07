Das Wochenend-Programm der Travemünder Woche

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitagabend sorgte auf der Stadtwerke Lübeck Bühne im Festivalgarten die ABBA-Revival-Band „ABBA Fever“ für Stimmung. Morgen hat die Travemünder Woche folgende Programmpunkte zu bieten: Samstag, 21. Juli

Stadtwerke Lübeck Festivalbühne

16:30 Uhr: Liza & Kay: Folk-Pop-Duo mit ohrwurmträchtigen Songs im Gepäck

19:30 Uhr: Good Music Live: Top40 Cover vom Feinsten

Kleinkunstbühne Stadtwerke Lübeck Festivalgarten

13 Uhr, 17:15 Uhr: Clap Clap Circo: Eine Zirkus-Theater-Show voll von Hula Hoop, Jonglage, Fake-Magie und jeder Menge Humor

12 Uhr, 15:30 Uhr, 18:15 Uhr: Arthur kommt vorbei, artistische Komik und Jonglage

Stadtwerke Lübeck Bühne am Lotsenturm

20 Uhr: Les Amis, das Beste aus 60 Jahren Musikgeschichte

LN & NDR Medienzelt

14:30 Uhr: Zumba-Workshop mit Powerfrau Verena Knuth (Fit in Form, Lübeck)

16 Uhr: Salsa Workshop mit dem Kubaner Hector Ruiz Valdez

18:15 Uhr: Talk im Medienzelt, Talkgast: Stefan Schnoor, Sportchef des VfB Lübeck

19 Uhr: Karibik-Dance-Party mit DJ Nono

20: Uhr: La Mano Letal und Karibik-Dance-Party mit DJ Nono

Holsten Ankerplatz

15 Uhr: Balu, ehrlich, gradlinig, tiefgründig – Balu macht Musik aus dem Bauch

18 Uhr: Udo Brückner, wachsechter Hamburger Moderator und DJ

Beach Club Team 412

18 Uhr: DJ Toni Manero, er weiß, wie man die Massen zum Tanzen bringt

Schiff Ahoi Beach Club

18 Uhr: DJ Freddy: Alle Kraft voraus

18 Uhr: Silent Disco Area, die Kopfhörer-Party mit drei Musikkanälen

Gipsy Village

19 Uhr: Antonia Valdez & Garicia Band-Hits aus Spanien, Aranka Strauss – Tanz und Gesang, Hot Club Hamburg – Sinti Jazz á La Django Reinhardt

Erdinger Biergarten

14 Uhr bis 17 Uhr/ 18 Uhr bis 23 Uhr: vom Trio bis zum Quartett

Travepromenade

vorauss. 17 Uhr: SAP Trave Races der Finn Dinghys

Segeln

10 Uhr: Mittelstrecken-Regatta der seegehenden Yachten

11 Uhr: 1. und 2. Segel-Bundesliga (SAP Media Race Course und Bahn Priwall Strand)

12 Uhr: Finn Dinghy, RS Aero, RS Feva, RS 500 (Bahn Hotel)

17 Uhr: Trave Races der Finn Dinghy

Sonntag, 22. Juli

Stadtwerke Lübeck Festivalbühne

11 Uhr: Sea Sunday: Die Seemannsmission lädt ein zum maritimen Gottesdienst am Meer

13:30 Uhr: The Sailing Bassman&Friends: Soundtrack zum Segelsommer 2018

14:15 Uhr: Biggs B Sonic – Rockabilly, Rock ‘n‘ Roll, Ska im Vintage Sound

16:30 Uhr: Westfalia Big Band: ein musikalisches Feuerwerk mit Melodien aus Swing, Pop, Musical

Kleinkunstbühne Stadtwerke Lübeck Festivalgarten

12:30 Uhr, 17:30 Uhr: Salim Mumback: Comedy-Fakir-Spaß und verblüffende Tricks

15 Uhr, 19 Uhr: Twin Spin: Dynamik in Perfektion – Atemberaubende Diabolo-Jonglage

Stadtwerke Lübeck Bühne am Lotsenturm

14 Uhr: Die Melker, Humorband – frisch von der Weide

19 Uhr: The Crash, Rock & Pop

LN & NDR Medienzelt

11 Uhr: Senioren-Yoga „Soft entspannen – Körper & Seele“ mit Gesa Jörgensen (Fit in Form, Lübeck)

14 Uhr: Autogrammstunde der NDR-Moderatoren Gabi Lüeße und Christopher Scheffelmeier

18:15 Uhr: Talk im Medienzelt: Talkgast: Henning Kothe – Plattdeutscher Entertainer

20 Uhr: Dr. med. Henning Kothe – Entertainer, Opernsänger und Komiker

Holsten Ankerplatz

15:30 Uhr: Finn-Bo Lorenzen & Lukas Christiansen, Klassiker von den Beatles, Stones und

Beach Club Team 412

18 Uhr: DJ Toni Manero, er weiß, wie man die Massen zum Tanzen bringt

Schiff Ahoi Beach Club

14 Uhr: Kaffee am Meer (Senioren-Cafe)

18 Uhr: gegen den Skorbut: Cocktail-Party und Vitamine mit DJ Klaus

18 Uhr: Silent Disco Area, die Kopfhörer-Party mit drei Musikkanälen

Gipsy Village

19 Uhr: Antonia Valdez & Garicia Band-Hits aus Spanien, Aranka Strauss – Tanz und Gesang, Hot Club Hamburg – Sinti Jazz á La Django Reinhardt

Erdinger Biergarten

14 Uhr bis 17 Uhr/ 18 Uhr bis 23 Uhr: vom Trio bis zum Quartett

Travepromenade

vorauss. 17 Uhr: SAP Trave Races der Dyas

Segeln

9 Uhr: 1. und 2. Segel-Bundesliga (SAP Media Race Course und Bahn Priwall Strand)

10 Uhr: Mittelstrecken-Regatta der seegehenden Yachten

11 Uhr: Finn Dinghy, RS Aero, RS Feva, RS 500 (Bahn Hotel)

12 Uhr: Trias und Dyas (Seebahn)

17 Uhr: Trave Races der Dyas

