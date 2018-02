Text: Lutz Gallinat – Am Sonntag, dem 25.Februar 2018, findet der 319.“Literarische Frühschoppen“ des „Lübecker Autorenkreises und seine Freunde e.V.“ statt. Unser Mitglied, der Autor Dieter Bührig, stellt sein neues Buch, den Roman „Die Geigerin vom Holstentor“, vor. In diesem Roman über Hochmut und Verfall schafft Dieter Bührig eine ganz besondere Atmosphäre, wobei es vordergründig um die Rettung des Holstentors in Lübeck um 1860 geht, als die Mehrheit der Bürgerschaft forderte:„Reißt das Holstentor ein!“ Es sei funktionslos geworden und passe nicht mehr in das zeitgemäße Bild der Stadt. Doch es ist auch eine Zeit, in der die eigene Vergangenheit immer stärker ins Bewusstsein der Lübecker rückt. Befürworter und Gegner des Abrisses befehden sich tief und es sieht nicht gut aus für die Gegner. Doch als die Straßenmusikerin Noelle mit ihrer blauen Geige ein Benefizkonzert für das Holstentor gibt, startet sie nicht nur eine eigene Karriere, sondern verzaubert auch die Menschen in Lübeck.