Am Sonntag, dem 28.April 2019, findet der 329.“Literarische Frühschoppen“ des „Lübecker Autorenkreises und seine Freunde e.V.“ statt. Gast dieser Matinee ist der in Lübeck geborene und in Bremen lebende Schriftsteller und Kulturredakteur (Radio Bremen) Michael Augustin. Er stellt sein neuestes Buch „Der stärkste Mann der Welt“ -Miniaturen und Gedichte- vor sowie die Kindergedicht- Anthologien „Sieben Ziegen fliegen durch die Nacht“ (dtv 2018) und „Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest“ (mixtvision) , an denen er maßgeblich beteiligt war.Moderation: Klaus Rainer Goll

Ort: „Im alten Zolln“, Lübeck, Mühlenstr. 93/95

Zeit: ab 10.30 Uhr, Beginn : um 11.00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

