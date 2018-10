NDR-Filmreihe mit preisgekrönten Filmen aus Nordeuropa anlässlich der 60. Nordischen Filmtage Lübeck und NDR-Produktionen beim Festival

Lübeck, 29.10.18 – Der langjährige Medienpartner der Nordischen Filmtage Lübeck, der Norddeutsche Rundfunk, NDR, präsentiert anlässlich der 60. Festivalausgabe, die vom 30.10.-04.11.18 stattfindet, eine 14-teilige TV-Filmreihe mit aktuellen Werken aus Nordeuropa. Viele davon sind preisgekrönt und wurden u.a. bei den Filmtagen in Lübeck ausgezeichnet.

Darunter die deutsche Erstausstrahlung des letztjährigen NDR Filmpreisgewinners „Der Charmeur“ (R: Milad Alami) am 5. November um 23.15 Uhr.

Weitere Gewinner dieses Hauptpreises der Nordischen Filmtage Lübeck sind ebenfalls Teil der Programmreihe: „Straße der Hoffnung“ (Sieger 2014), der abends am 29. Oktober zu sehen ist, „Herzstein“ (Sieger 2016), der am 26. November läuft, und „Die Rückkehr“ (Sieger 2015), der am 3. November gezeigt wird.

Letzterer ist Teil einer Filmnacht, die neben dem Thriller „Ra

che“ – ein Highlight der Nordischen Filmtage 2016 auch die Erfolgskomödie „Männer im Wasser“ vorstellt. Der samische Thriller „Glaspuppen“, der am 1. November im Programm sein wird, sowie die in Lübeck mit dem Publikumspreis ausgezeichnete Komödie „HalloHallo“ (19. November) runden das Spielfilmprogramm ab.

Des weiteren laufen an den Novembersonntagen (4., 11., 18. und 25.11.) die Krimis um die Rechtsanwältin Rebecka Martinsson, die in der gleichnamigen Reihe im Norden Schwedens auf Verbrecherjagd geht. Beendet wird die Reihe am 2. Dezember mit dem Drama „Höhere Gewalt“ des schwedischen Ausnahmeregisseurs Ruben Östlund. Dieses wurde 2014 in Cannes mit dem Preis der Sektion Un Certain Regard ausgezeichnet.

Insgesamt elf Produktionen mit NDR Beteiligung zeigen die 60. Nordischen Filmtage Lübeck zudem ab dem 30. Oktober 2018 im Programm. Zehn davon werden in der Sektion „Filmforum“ gezeigt, die Filme aus Schleswig-Holstein und Hamburg vorstellt. Ein weiterer Film läuft als „Special“.

Die skandinavische Filmreihe im NDR Fernsehen im Überblick:

Montag, 29. Oktober, 23.15 Uhr: Straße der Hoffnung (Island 2014), Regie: Baldvin Z, mit Thorsteinn Bachmann, Hera Hilmarsdóttir

Reykjavik im Jahr 2006. Eine Kindergärtnerin verkauft ihren Körper, ein Schriftsteller beginnt zu trinken und ein Fußballspieler wird kriminell. In drei kunstvoll verwobenen Episoden wird die Drohung der heraufdämmernden Bankenkrise von 2008 spürbar.

Donnerstag, 1. November, 23.30 Uhr: Glaspuppen (Norwegen 2014), Regie: Nils Gaup, mit Stig Henrik Hoff

Eine junge Frau wird von ihrer Mutter als vermisst gemeldet und kurz danach in einem See tot aufgefunden. Der samischstämmige Ermittler Aslak Eira wird auf den Fall angesetzt. Gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Kine Berger macht er sich an die Arbeit. Das studentische Nachtleben Tromsøs erweist sich bald als gefährliches Pflaster.

Sonnabend, 3. November: Die skandinavische Film-Nacht

23.15 Uhr (1): Rache (Norwegen 2015), Regie: Kjersti Steinsbø, mit Siren Jørgensen, Frode Winther

Ein Hotelmanager und seine Frau leben in einem idyllischen Do

rf an einem Fjord ihren Traum. Eine Reisejournalistin meldet sich an, um eine Reportage über diesen paradiesischen Ort zu schreiben. Aber langsam wird deutlich, dass sie eher die Vergangenheit als die Gegenwart im Blick hat.

0.50 Uhr: (2): Die Rückkehr (Norwegen 2015), Regie: Henrik Martin Dahlsbakken

Oscar und Fredrik sind Brüder und ein eingespieltes Team. Nach einem Jahr Auslandseinsatz im Afghanistankrieg kehrt ihr Vater Einar nach Norwegen zurück. Als Einar allein zur Rentierjagd aufbricht und nicht zurückkehrt, beschließen Oscar und Fredrik, ihren Vater zu suchen.

2.10 Uhr: (3): Männer im Wasser (Schweden 2008), Regie: Måns Herngren

Geschieden, arbeitslos, alleinerziehender Vater: Der Sportjournalist Fredrik ist in einer Krise. Aus einer Schnapsidee heraus stellt er mit seinen Kumpels das Synchronschwimmteam seiner Tochter nach. Doch die gefilmte Performance ist unerwartet erfolgreich und die Männer entwickeln sportlichen Ehrgeiz.

Sonntag, 4. November, 0.00 Uhr: Rebecka Martinsson – Weiße Nacht (Schweden 2017), Regie: Fredrik Edfeldt

Die junge Rebecka Martinsson kehrt in ihre Heimat nach Nordschweden zurück. Als sie von Ungereimtheiten beim Unfalltod einer Pfarrerin erfährt, drängt sie auf Wiederaufnahme der Ermittlungen. Dabei stößt sie vor Ort auf Widerstände. Ihre Arbeit und ihr Freund in Stockholm drängen auf baldige Rückkehr, aber Rebecka will unbedingt den Fall lösen.

Montag, 5. November, 23.15 Uhr: Der Charmeur (Dänemark 2017), Regie: Milad Alami

Der iranische Emigrant Esmail ist ständig unterwegs durch die Stadt, besucht Bars und Restaurants, hält Ausschau. Er ist auf der Suche nach einer Frau, die sich in ihn verliebt, für ihn bürgt und damit seinen Aufenthalt garantiert. Als er tatsächlich Gefühle für eine Frau entwickelt, gerät sein Vorhaben in Gefahr.

Sonntag, 11. November, 0.00 Uhr: Rebecka Martinsson – Der schwarze Steg (Schweden 2017), Regie: Fredrik Edfeldt

Rebecka Martinsson nimmt vorübergehend eine Stelle als Staatsanwältin in Nordschweden an. Der Fall einer misshandelten und getöteten jungen Frau bringt sie auf die Spur von Wirtsch

aftskriminalität in einem Bergbauunternehmen. Doch der Fall hat einen doppelten Boden.

Sonntag, 18. November, 0.00 Uhr: Rebecka Martinsson – Bis dein Zorn sich legt (Schweden 2017), Regie: Fredrik Edfeldt

Rebecka Martinsson muss den Tod der Teenagerin Wilma und das Verschwinden ihres Freundes aufklären. Die beiden waren in einem zugefrorenen See tauchen und suchten nach einem Flugzeugwrack – ihr Tod war alles andere als ein Unfall. In ihrem dritten Fall ist Rebecka Martinsson einem düsteren Geheimnis auf der Spur, das seit dem Zweiten Weltkrieg auf einer Familie lastet.

Montag, 19.11.18, 23.15 Uhr: HalloHallo (Schweden 2014), Regie: Maria Blom

Disa, ihr Mann und ihre beiden Töchter – das war einmal. Er hat eine neue Liebe und neues Leben. Dagegen steckt Disa, die als Krankenschwester arbeitet, in ihrem alten Leben fest, immer bereit, sich aufzuopfern. Als ihr der Kragen endgültig platzt, lernt sie den charmanten Kent kennen. Er ist ebenfalls Vater, doch er genießt sein kinderreiches Singleleben und hat eine wichtige Lektion für sie: lass endlich los und tu das, was du wirkli

ch willst.

Sonntag, 25. November, 0.00 Uhr: Rebecka Martinsson – Denn die Gier wird euch verderben (Schweden 2017), Regie: Fredrik Edfeldt

Die Anwältin Rebecka Martinsson steht vor einer schweren Entscheidung. Im letzten Teil der schwedischen Krimireihe ringt sie damit, ob sie ihrer Heimat endgültig den Rücken kehren soll. Stattdessen ein bürgerliches Leben an der Seite eines Stockholmer Top-Juristen führen oder doch Staatsanwältin in Lappland mit einem Hundeführer als Mann bleiben? Eine geheimnisvolle Mordserie bietet da willkommenen Aufschub.

Montag, 26. November, 23.15 Uhr: Herzstein (Island/Dänemark 2016), Regie: Gudmundur Arnar Gudmundsson

Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind für die beiden Teenager Thor und Kristjan begrenzt. Sie leben in einem kleinen Fischerdorf in Island. Als sie anfangen, sich für Mädchen zu interessieren, erfährt ihre erotische Neugier unerwartete Wendungen.

Sonntag, 2. Dezember, 0.00 Uhr: Höhere Gewalt (Schweden 2014), Regie: Ruben Östlund

Eine schwedische Familie auf Skiurlaub in den französischen Alpen. Beim Essen in einem Restaurant mit Panorama-Blick kommt es zur familiären Katastrophe als eine Lawine den Berg hinabstürzt. Dabei droht sie, die Aussichts-Terrasse unter sich zu begraben. So ergreifen die Gäste samt Familienvater Tomas die Flucht, während Mutter Ebba versucht, die Kinder zu beschützen. Danach ist das Familiengefüge nicht mehr wie vorher.

www.nordische-filmtage.de