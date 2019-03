In der Nacht von heute, 30. März zum Sonntag, 31. März, wird die Uhr wieder um eine Stunde vorgestellt und damit von Winter- auf Sommerzeit vorgestellt (von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr). Die Zeitumstellung findet nachts um 2:00 Uhr statt. Eingeführt wurde die Zeitumstellung von Winter- auf Sommerzeit in Deutschland 1980. Es sollte eine Anpassung an unsere Nachbarländer erfolgen, weil diese die Sommer- und Winterzeit schon eingeführt hatte. Ausserdem sollte eine bessere Nutzung des Tageslichts zur Einsparung von Energie erreicht werden. Doch das ist inzwischen umstritten, die EU will ab 2020 Änderungen bezüglich der Zeitumstellung vornehmen.Wenn Sie nicht sicher sind, wohin Sie die Uhr stellen müssen, hier ein toller Merkspruch: „Die Zeitumstellung funktioniert wie ein Thermometer – im Frühjahr Plus und im Winter Minus.“ Stellen Sie sich also ein Thermometer vor, wie es im Winter Minustemperaturen (Minus eine Stunde) und im Sommer Plustemperaturen (Plus eine Stunde) anzeigt.

Durch die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union wurde die Sommerzeit 1996 in Deutschland um einen Monat verlängert.

Die Regeln zur Zeitumstellung sind generell durch Gesetze bzw. Verordnungen festgelegt. Für die Umstellung gilt: Auf die Sommerzeit wird am letzten Sonntag im März umgestellt. Dazu wird die Uhr um 2:00 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Auf die Winterzeit wird am letzten Sonntag im Oktober umgestellt. Dazu wird die Uhr um 3:00 Uhr um eine Stunde zurückgestellt.