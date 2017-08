Änderungen im Busverkehr der Autokraft ab 4. September – Aufgrund von Bauarbeiten sowie Fahrplananpassungen kommt es nach den Sommerferien ab Montag, 4. September zu Änderungen im Busverkehr der Autokraft für Kiel und das Umland sowie im Bereich Ostholstein.

Aufgrund von Bauarbeiten für den kleinen Kiel-Kanal verlängern sich die Fahrzeiten im Innenstadtbereich von Kiel. Die Haltestellen Holstenbrücke und Lorenzendamm können wegen der Sperrung der Holstenbrücke nicht mehr angefahren werden.

Die Linien 501/502 Flintbek–Strande/Schilksee bedienen stattdessen die neu eingerichtete Haltestelle Schwedenkai in der Kaistraße. Die Linien 900/901 Rönne/Wellsee–Krusendorf/Strande fahren die Haltestelle Seegarten/Ostseekai an. Alle weiteren Haltestellen im Zuge der Umleitungsstrecke werden von die-sen Linien nicht bedient.

Durch diese Änderungen verlängern sich die Fahrzeiten der Busse und damit die Abfahrtzeiten im Norden (Krusendorf/Strande/Schilksee) um wenige Minuten. Richtung Kiel beginnen die Fahrten bis zu vier Minuten früher als bisher. Anschlußbusse, wie die Linien 921 und 922, wurden soweit notwendig entsprechend angepasst, so dass auch diese Fahrten etwas früher beginnen. Die Abfahrtzeiten im Süden (Rönne/Wellsee/Flintbek) ändern sich nicht.

Linien 640, 4630, 4810

Aufgrund der engen Haltestellensituation im Bereich der Haltestelle Ziegelteich werden die Regionalbuslinien 640, 4810 und 4630 (nur Wochenende) diese Haltestelle stadtauswärts nicht bedienen. Fahrgäste steigen bitte an den Halte-stellen Hauptpost oder Exerzierplatz ein/aus.

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Schulverkehr Flintbek – Linien 4, 521, 522, 4610

Diverse Fahrten im Bereich Flintbek werden zeitlich angepasst. Grund ist eine veränderte Unterrichtsgestaltung der Eiderwaldschule in Flintbek. So können die Unterrichtsstunden zeitnah bedient werden.

Schulverkehr Hohn/Fockbek/Rendsburg – Linie 3211

Aufgrund der Abbestellung durch den Schulträger entfallen diverse Fahrten auf der Linie 3211. Fahrgäste werden gebeten, die aktuellen Fahrpläne zu beachten. Weitere Fahrtmöglichkeiten gibt es auf der Linie 3210.

Kreis Ostholstein

Schulverkehr Landkirchen/Burg

Die Anbindung der Anbindung der Schulen in Landkirchen und Burg wurde überarbeitet. Daher kommt es im Busverkehr der Insel Fehmarn zu diversen Änderungen auf den Linien 5751 bis 5756. Die stadteigenen freigestellten Kleinbusse für die Grundschule Landkirchen werden zukünftig nicht mehr ver-kehren.

Alle Änderungen sowie die neuen Fahrpläne und Handzettel für Schülerinnen und Schüler finden Fahrgäste unter www.bahn.de/autokraft.