Hannover (ots) – Pünktlich zur Eröffnung der Altenheim EXPO 2019 liegen die Ergebnisse der Konzertierten Aktion Pflege auf dem Tisch: Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Pflege sollen sich spürbar verbessern. Pflegekräfte sollen künftig bundesweit nach Tarif bezahlt werden, die Anwerbung ausländischer Fachkräfte beschleunigt und die Zahl der Azubis und Ausbildungsbetriebe bis 2023 um zehn Prozent gesteigert werden. Gute Nachrichten. Doch wer soll das bezahlen? Die finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen ist bereits an der Schmerzgrenze. Steigt die Belastung weiter? Wird Pflege zum Armutsrisiko? Wer schultert die finanzielle Mehrbelastung: die Pflegeunternehmen, die Pflegeversicherung, die Steuerzahler?

