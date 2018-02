Aufgeschnappt, aus Dehoga compact – Die Deutschen sind den Scheinen und Münzen in ihren Portemonnaies weiterhin treu. Anders als in vielen anderen Ländern werden hierzulande nach wie vor drei von vier Rechnungen an der Ladenkasse bar beglichen. Dabei geht es laut einer in dieser Woche veröffentlichten Studie der Bundesbank meist um Zahlungen von bis zu 50 Euro. Bei höheren Summen setzen die Verbraucher mehrheitlich ihre Debit-Karten ein. Bar bezahlt werden häufig Ausgaben für Freizeitaktivitäten, Restaurant- und Kneipenbesuche sowie Dienstleistungen im Haushalt. Erstmals sank allerdings der Anteil der in bar bezahlten Kaufumsätze auf unter 50 Prozent.Durchschnittlich trägt jeder Verbraucher in Deutschland 107 Euro in bar bei sich, tätigt jedes Jahr 42 Abhebungen an Bankautomaten und hebt dabei pro Monat 615 Euro Bargeld ab. Die Bundesbank-Studie ergab, dass 88 Prozent der Bevölkerung in Deutschland auch in Zukunft die Möglichkeit haben möchten, mit Bargeld zu bezahlen. Bundesbankpräsident Weidmann erwartet allerdings, dass sich die Bargeldnutzung langfristig auch in Deutschland ändern und der bargeldlose Zahlungsverkehr allmählich an Bedeutung gewinnen werde. Viele junge Menschen hängen weniger am Bargeld, sie empfinden den bargeldlosen Zahlungsverkehr als modern, praktisch und auch sicher.

am 16. Februar 2018, 18:32 Uhr