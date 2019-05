Ausstellung – „Bauhaus an der Ostsee – Architektur + Gartenkunst“ · Das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum war für den Verein für Regionalgeschichte der Gemeinde Scharbeutz und Umgebung Anlass für eine Spurensuche: Gibt es in unserer Region Zeugnisse jener Zeit? Es fand sich in der Gemeinde Scharbeutz Einiges zum „Neuen Bauen“ Anfang des 20. Jahrhunderts. Daraus ist eine Ausstellung „Bauhaus an der Ostsee – Architektur + Gartenkunst“ entstanden, die unter der Schirmherrschaft des Landrats von Ostholstein, Reinhard Sager, steht und am Freitag, den 14. Juni 2019 im Museum für Regionalgeschichte in Pönitz eröffnet wird. Am Sonnabend, den

15. Juni wird es von 13 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür im Museum geben. Die Ausstellung wird bis Mitte Oktober zu besuchen sein.

Gut Garkau in Klingberg am Großen Pönitzer See ist der einzige im Bauhausstil erhaltene Bauernhof weltweit. Bauidee, Baugeschichte, Bauherr, Architekt Hugo Häring, sein Werdegang und seine Bedeutung auch im Bauhauskonzept von Walter Gropius werden in der Ausstellung gezeigt.

Da der Besitzer des Hofs leider keine Besucher wünscht, wurde ein Modell der Anlage von der Hugo-Häring-Gesellschaft in Biberach an der Riss ausgeliehen. Dieses Modell wurde 2011 in England von Architektur-Studenten der Universität in Sheffield hergestellt, danach in Manchester und dann 2014 in Biberach ausgestellt.

Der Lübecker Architekt Wilhelm Bräck entwarf modellhaft um 1924 ein Künstlerhaus im Bauhausstil und nannte seinen Entwurf „das Ovale Haus“. Diese Idee hat sein Freund und gleichzeitiger Bauherr Harry Maasz aufgegriffen und in seinem Künstlerturmhaus in Klingberg am Großen Pönitzer See im Jahre 1928 verwirklicht. Klingberg war damals ein kleiner Ort für Künstler und Freigeister, der 1902 von Paul Zimmermann gegründet worden war. Wilhelm Bräck hat zahlreiche Gebäude in und um Lübeck entworfen, sein wohl bedeutendster Beitrag im Rahmen der Bauhausarchitektur ist der Pavillon der Overbeck-Gesellschaft in Lübeck 1930.

Der Gartenarchitekt Harry Maasz war ehemals Leitender Garteninspektor des Bauamtes der Hansestadt Lübeck und führte dann ein Atelier für Gartengestaltung in Lübeck, entwarf unzählige Gärten und Ehrenfriedhöfe, war ein Gartenreformer und Schriftsteller zahlreicher Gartenbücher, aber auch von Kinderbüchern. Und er war der Bauherr des „Ovalen Hauses“ in Klingberg, dort gestaltete er seine eigene Gartenanlage. Von ihm gibt es in der Ausstellung Gartenpläne, Zeichnungen, Bücher und Objekte aus seinem Wohnhaus.

Zum Umfeld des Künstlerdorfs Klingberg gehört auch die Villa Gropius in Timmendorfer Strand, dort verbrachte Bauhausgründer Walter Gropius mit vielen seiner Kollegen aus dem Bauhaus oft seinen Urlaub, es entstanden zahlreiche Skizzen und Zeichnungen.

Schleswig-Holstein ist eines der wenigen Bundesländer, die sich nicht dem Verbund „Bauhaus 100“ angeschlossen haben, deshalb finden hier leider nur wenige Veranstaltungen zu diesem bedeutenden Jubiläum statt. Das Museum in Pönitz bleibt vor der Ausstellungseröffnung ab 7. Juni geschlos-

sen.

Terminkalender:

Die Ausstellung „Bauhaus an der Ostsee – Architektur + Gartenkunst“ im Museum in Scharbeutz-Pönitz, Lindenstraße 23 ist bis Mitte Oktober am Dienstag, Sonnabend und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Auch außerhalb dieser Zeiten können Besuche und Führungen für Gruppen per Telefon (04503) 73273 oder Mail museum@museum-scharbeutz.de vereinbart werden.