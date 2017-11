Barmenia Kiel: Stichtag – Kfz-Versicherung jetzt wechseln – Mal eben die Kfz-Versicherung wechseln? Das geht in der Regel nur zum Jahresende. Wer im neuen Jahr zu einer anderen Versicherung möchte, muss seinen Vertrag bis zum 30. November kündigen. Sonst verlängert sich dieser automatisch um ein weiteres Jahr.

Die Versicherung macht einen Großteil der Betriebskosten für ein Fahrzeug aus. Anders als beim Kraftstoff können Autofahrer hier kräftig sparen. Die Höhe der Beiträge hängt von vielen Faktoren ab: Wer zum Beispiel lange unfallfrei gefahren ist, zahlt geringere Beiträge für die Kfz-Versicherung. Mit jedem Jahr ohne gemeldeten Schaden erhöht sich die sogenannte Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse). Relevant ist sie für die Haftpflicht- und die Vollkaskoversicherung. „Autofahrer mit einer hohen SF-Klasse können sich dadurch den umfassenden Schutz einer Vollkaskoversicherung zu besonders günstigen Preisen sichern“, sagt Uwe Zutz, Bereichsdirektor der Barmenia Versicherungen Kiel.

Bei der Suche nach einem neuen Tarif sollten Autofahrer nicht nur auf die Preise achten. Wichtig ist das Leistungspaket, also das, was sie für ihr Geld bekommen. Unabhängige Tests empfehlen eine Versicherungssumme von mindestens 100 Millionen Euro bei der Kfz-Haftpflicht. Wer häufig auf dem Land unterwegs ist, sollte eine erweiterte Wildschadendeckung vereinbaren, die Kollisionen mit Tieren aller Art umfasst. Sparpotenzial liegt auch in Zusatzoptionen, die viele Versicherer anbieten. So können Autofahrer den Beitrag ihrer Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung senken, wenn sie eine höhere Selbstbeteiligung vereinbaren. Auch eine Werkstattbindung kann einen günstigeren Beitrag bringen.

Aus Bequemlichkeit wechseln viele Autofahrer ihre Kfz-Versicherung selten oder gar nicht. „Mindestens einmal im Jahr sollten Versicherte ihren Vertrag mit anderen Angeboten vergleichen“, sagt Zutz. „So können Autofahrer im Idealfall sogar mehrere Hundert Euro sparen – ohne einen Verzicht auf bisherige Leistungen.“