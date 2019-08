BAUHAUS AN DER OSTSEE · Architektur + Gartenkunst · Gut Garkau · Landhaus Maasz, Klingberg. Noch bis zum 15. Oktober 2019 ist die Ausstellung dienstags, samstags, sonntags von 14 – 18 Uhr im Museum für Regionalgeschichte, 23684 Pönitz, Lindenstraße 23, zu sehen. 100 Jahre Bauhaus Anlass für eine Spurensuche. Die Ausstellung zeigt den Einfluss des „Neuen Bauens“ auf Architekten in unserer Region: Hugo Häring, Wilhelm Bräck, und den Gartenarchitekten

Harry Maasz in Modellen, Fotos, Filmen,Büchern.

http://www.museum-scharbeutz.de

facebook.com/MuseumScharbeutz

museum@museum-scharbeutz.de