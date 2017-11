Berufswahl im Unterricht mit planet-beruf.de – Das große Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten macht die Berufswahl für Jugendliche nicht gerade einfach. Damit der Wunschberuf Realität wird, braucht es Vorbereitung und Übung. „Unterstützung bieten Lehrerhefte und Schülerarbeitshefte der Bundesagentur für Arbeit. Sie enthalten Ideen für den Unterricht, Arbeitsblätter, Checklisten und Infotexte rund um das Thema Berufsorientierung für Lehrkräfte und Jugendliche der Sekundarstufe I“, erläutert Markus Dusch, Chef der Arbeitsagentur Lübeck.

Anregungen und Tipps für Lehrkräfte

Mit dem Heft „Berufsorientierung in der Schule“ erfahren Lehrkräfte, wie sie die einzelnen Medien und Anwendungen von planet-beruf.de nutzen und in ihren Unterricht einbinden können. Auch dieses Jahr gibt es wieder vier neue Unterrichtsideen, die sich mit den Arbeitsblättern in den Schülerarbeitsheften kombinieren lassen. Außerdem wird berichtet, welche Anforderungen es mit sich bringt, Deutsch als zweite Fremdsprache zu lehren und welche Unterstützung es bei der Leitung von Übergangs- und Willkommensklassen gibt.

Den passenden Weg finden

Das neue Schülerarbeitsheft begleitet Schülerinnen und Schüler „Schritt für Schritt zur Berufswahl“. Die Jugendlichen bekommen Hilfe beim ORIENTIEREN: Sie finden zum Beispiel heraus, was ihre Stärken sind und wie sie zu ihrem Wunschberuf gelangen.

Der nächste Schritt ist ENTSCHEIDEN: Der Unterschied zwischen dualer und schulischer Ausbildung und das Erkunden verschiedener Berufsfelder sind nur einige der Themen, die hier behandelt werden.

Beim BEWERBEN gibt es auch viel zu beachten: Vom Anschreiben über das Vorstellungsgespräch bis hin zum Assessment-Center – hier bekommen die Jugendlichen alle wichtigen Informationen.

Unterstützung bei Förderbedarf

Das Schülerarbeitsheft „Einfach Schritt für Schritt zur Berufswahl“ begleitet Jugendliche in der Berufswahl, die zum Beispiel eingeschränkte Deutschkenntnisse oder besonderen Förderbedarf haben. Die Inhalte des Schülerarbeitsheftes sind in einfacher Sprache aufbereitet. Es werden unter anderem spezielle Angebote vorgestellt, die bei Schwierigkeiten während der Ausbildungsplatzsuche oder in der Ausbildung weiterhelfen können.

Die Magazine können online unter www.planet-beruf.de auf der jeweiligen Seite für Schüler beziehungsweise Lehrer aufgerufen werden. Einzelexemplare gibt es beim Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Lübeck. Gegen Gebühr können die Hefte auch beim Bestellservice der Bundesagentur für Arbeit angefordert werden, telefonisch unter 0911 12031015 oder per E-Mail an bestellung@ba-bestellservice.de.