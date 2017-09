Besuch einer südkoreanischen Delegation an der Marineschule Mürwik · Im Rahmen der Marinestabsgespräche zwischen Deutschland und der Republik Korea besuchte eine Delegation der Südkoreaner unter Führung von Flottillenadmiral Jung Soo Chun- dem Dep CNO Planning & Management – die Marineschule Mürwik. Besonders war die Delegation an dem Gebäude der Marineschule und an dem Schulungs- und Ausbildungsgerät Mast und Takelage (SAG MuT), sowie dem Wehrgeschichtlichen Ausbildungszentrum (WGAZ) interessiert. Aber auch der Bootshafen und die dort liegenden Segelboote wurden vorgestellt.

am 15. September 2017, 12:04 Uhr