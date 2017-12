Bilden Sie sich Ihre Meinung: Wir lasen einen offenen Brief zur Situation in Deutschland von einem Autoren oder einer Autorin S. Petersen im Blog philosophia perennis.Ist dieser Artikel nun islamophob, antisemitisch, fremdenfeindlich, homophob, juden- und/oder fremdenfeindlich, oder ist das eine umfangreiche Zustandsbeschreibung in Deutschland oder vom AutorIn Populismus pur!?

Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen, geben Sie Ihre Kommentare ab.„Alles was Sie uns zumuten, sollten Sie millionenfach zurückbekommen!“

(c) von Sven Mandel (Eigenes Werk) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) oder CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Date: Dezember 12, 2017Author: davidbergerweb 76 Kommentare

(David Berger) Heute erreichte mich der folgende offene Brief einer mir unbekannten Person. Als ich ihn las, wurde mir immer deutlicher: Dieser Brief fasst in einem einzigen Text genau das zusammen, was ich jeden Tag in Gesprächen mit Bekannten, Familienangehörigen und Freunden, in Zuschriften per Brief oder mail zu hören bekomme. Stets mit dem Hinweis, das dürfe man halt nicht mehr öffentlich sagen.

Liebe Frau Merkel, wenn sie jenseits der Informationen ihrer Beschwichtigungshofräte doch mal hören wollen, was die Menschen von dem Deutschland denken, das sie federführend mit geschaffen haben, dann lesen Sie diesen Text! Besonders die letzten Sätze!

***

An alle Journalisten, Moderatoren und Politiker! Dies ist ein offener Brief an sie alle!

An alle diejenigen, die sich undemokratisch verhalten! An alle diejenigen, die Nazimethoden anwenden!

Und an alle diejenigen, die nur lügen, verschleiern und Halbwahrheiten erzählen können.

Sie alle machen genau das, was sie der AfD vorhalten.

Sie hetzen, und sie diffamieren.

Schlimmer noch, sie unterstützen die „neuen Nazis“ hier im Land, die als Antifa bekannt sind, ideologisch und finanziell, von unseren Steuergeldern!

Sie unterstützen es, dass AfD Politiker und Mitglieder körperlich angegriffen werden, dass Büroräume verwüstet werden, Autos angezündet werden.

Dass man mit Dachlatten auf AfD Mitglieder einschlägt. All das tolerieren sie, ja unterstützen es noch mit finanziellen Zuwendungen und mit Aufforderungen, genau das zu tun!

Meiner Meinung nach sitzen die wahren Nazis links von der AfD!

In jeder Talkshow schwafeln sie was von Wählerauftrag, meinen sie, die AfD hätte keinen Wählerauftrag?

Und hätten sie nicht solche Schmierenkampagnen mit Verleumdungen und übler Nachrede geführt, hätten noch mehr Leute die AfD gewählt. (Wer weiß wie sehr betrogen wurde bei der Wahl)

Seltsam, wenn ein Lindner, oder ein Bosbach etwas sagt, wie: „kriminelle Asylanten müssen des Landes verwiesen werden“, dann ist es gut, wenn ein AfD Politiker das Gleiche sagt, ist er ein Rassist und fremdenfeindlich.

Ich hoffe ihnen allen fällt diese Schizophrenie auf. Die Einzigen, die dieses Land spalten, sind sie!

Und ich hoffe es fällt noch mehr Menschen auf, wie undemokratisch sie sind! Bei Frau Will sagte ein CDU/CSU Vertreter, es fände es schrecklich, wenn die AfD einen Antrag von ihnen mittragen würde.

Ich weiß nicht mehr was ich sagen soll. Das ist ja schlimmer als in einer Diktatur! Wie primitiv kann man nur sein, solche Äußerungen zu tätigen. Und die Moderatoren sitzen ruhig dabei, also sind sie ganz derselben Meinung!

Genauso wie es eine bodenlose Frechheit ist, wenn Gabriel im öffentlichen Fernsehen behauptet, die Türken hätten Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut! Sie sollten sich allesamt schämen und zwar in Grund und Boden!

Wenn es den Politikern um ihre Diäten geht, da kann man so schnell entscheiden, genauso Gesetze durchwinken, in denen die Menschen in ihrer Meinungsfreiheit beschnitten werden, das klappt sogar wenn nicht genügend Abgeordnete da sind! Illegale Abstimmung?, ach egal, der dumme Michel bekommt es schon nicht mit!

Aber wenn es darum geht, straffällige Asylanten wieder dorthin zu befördern wo sie hergekommen sind, wird es hinausgezögert bis zum Sankt Nimmerleinstag!

Und kommen sie mir jetzt ja nicht mit, „die haben keine Papiere!“ In was für einer Bananenrepublik leben wir eigentlich? DANN LASSEN SIE NIEMANDEN OHNE PAPIERE INS LAND!!

Ich bedaure Menschen, die vor Krieg fliehen müssen, und ja, man muss ihnen helfen!

Wer aber hier straffällig wird, hat sein Bleiberecht in genau dieser Sekunde verloren und muss SOFORT aus dem Land entfernt werden. Sie wissen nicht wo er herkommt? Es gibt Länder, die diese Straftäter aufnehmen. Und ja, es ist mir schnurzegal, wie sie dort behandelt werden!

Wir reden hier von Straftätern! Wir reden hier von Straftätern, die ja schon lange polizeibekannt sind. Die schon so oft von der Polizei festgenommen sind, dass sie wahrscheinlich schon einen eigenen Spind auf der Polizeiwache haben!

Kommen wir zum Fluchtgrund (Syrien).

Es war Krieg und zwar ein Krieg der auch mit Gaspipelines zu tun hatte, der aber auch mit dem IS zu tun hatte. Ja hatte, der Krieg ist de facto vorbei.

Und auch ich will Familien Zusammenführung, und zwar in Syrien. Dieses Land muss wieder aufgebaut werden.

Ein Land in dem es christliche und jüdische Gemeinden gibt. Ein Land, in dem es noch Kirchen gibt, obwohl es muslimisch ist! Ein Land in dem Assad es geschafft hat den Islam zu etwas privatem zu machen. Ein Land in dem Assad mit seiner Familie zu Weihnachten und Ostern eine christliche Gemeinde aufsucht und mit ihnen feiert.

Ein Land also, in dem Christen nicht abgeschlachtet werden, wie in anderen muslimischen Ländern. Dass das ein Dorn im Auge der muslimischen Länder rundherum ist, ja, natürlich.

Aber kann man Länder ernst nehmen, in denen sich die Frauen verhüllen müssen, damit Männer nicht auf „falsche“ Gedanken kommen. In denen Frauen im Gefängnis sitzen, weil sie vergewaltigt wurden, in denen die Koranschulen den Mädchen einreden sie seien etwas schlechtes, unsauberes und sowieso nur Dreck, in denen Mädchen zum Teil mit 12 Jahren verkauft werden an alte Knacker, in denen für Mädchen ab acht die Todesstrafe gilt (was in Gottes Namen könnte ein Achtjähriges Mädchen tun um die Todesstrafe zu verdienen?), in denen Mädchen genital verstümmelt werden, damit sie ja nichts spüren, in denen der Mann 4 Frauen haben darf, in denen es dem Mann obliegt, ob seine Frau widerspenstig sein könnte und er sie schlagen darf, in denen es Richter gibt, die als Strafe für einen Mann die Vergewaltigung seiner Schwester anordnen, in denen eine Frau zum Tode verurteilt wird, weil sie sich gegen ihren Vergewaltiger gewehrt hat, in denen Frauen nicht Auto fahren dürfen, weil angeblich ihre Eierstöcke einknicken, (was natürlich nicht auf dem Rücksitz passiert) in denen es Scharia Polizei gibt, die nur gucken, ob einer Frau eventuell ein Haar aus ihrer Verhüllung gerutscht ist, in denen sogar Ziegen, Ponys und Schafe bedeckt werden müssen, damit es keine „Gefühlsausbrüche“ bei den Männern gibt und so weiter!

Wenn wir von Männern reden, die vor Assad geflohen sind, dann reden wir auch von Kriegsdienstverweigerern.

Wenn wir von Giftgas reden, dann müssen wir davon reden, dass „Erdowahn“ Waffen und Giftgas an den IS in Syrien geliefert hat, das ist ein Fakt! Der türkische Journalist, der es aufgedeckt hat, ist jetzt bei uns in Deutschland im politischen Asyl.

Wie wahrscheinlich ist es dann wohl, dass der Giftgasanschlag von der IS begangen wurde! Aber Fakten scheinen für sie alle nicht wirklich von Bedeutung zu sein.

Sie machen lieber Geschäfte mit Ländern, wie zum Beispiel Saudi Arabien, in denen die öffentliche Steinigung noch praktiziert wird! Aber Assad ist ein „Schlächter“? Ja, nee is klar!!

Machen wir weiter mit den schon erwähnten Türken, die angeblich Deutschland wieder aufgebaut haben!

Nein, es waren die Trümmerfrauen, unsere Mütter und Großmütter und Urgroßmütter. Ihnen ist es zu verdanken, das wir wieder vorwärts kamen!

Nächste Aussage: Angeblich seien das erste mal seit dem Kriegsende wieder Nazis im Bundestag. Tja, schon wieder verkehrt, weil AfD Politiker keine Nazis sind, denn die sitzen alle in den restlichen Parteien. Das kann man bei Wikipedia nachlesen, und falls es gemaasregelt wurde, ich habe es herunter geladen.

Das Mahnmal der Schande, dieser Satz ist nicht auf Höcke`s Misthaufen gewachsen, nein der Satz ist schon etwas älter. Aber trotzdem ist es wahr!

Hätte man wirklich etwas für die Zukunft und den Frieden tun wollen, wäre das Denkmal ein Engel geworden mit Friedenstauben in der Hand statt dieser Stein-blöcke.

Schluss mit dem Schuldkult? Ja, und zwar sofort! Es ist nicht meine Schuld. Was habe ich damit zu tun? Was haben meine Kinder damit zu tun? NICHTS!

Ist es schrecklich was dieser faschistische, linksextreme österreichische, den Islam vergötternde Hitler gemacht hat? Ja, natürlich. So was darf nicht wieder passieren! Gar keine Frage, aber noch mal! Nicht meine Schuld!

Denn genauso wie jetzt, waren die Politiker und die Waffenindustrie die Schuldigen. Also wenn gesagt wird, wir wären es Afrika schuldig, weil wir sie ausbeuten, kann ich nur sagen, was für ein Schmarrn!

Die Schuldigen sind die Wirtschaft, die Konzerne, die dort das Land ausbeuten und die Politiker, die sich von den Konzernen die Taschen füllen lassen, damit sie nicht einschreiten.

Weitere Fakten?!

Die AfD sei homophob und judenfeindlich und fremdenfeindlich? Wer das behauptet kann nicht mehr viele Gehirnzellen besitzen.

Alice Weidel ist homosexuell und sogar an der Spitze, es gibt Juden bei der AfD, genauso wie nichtdeutschstämmige Mitglieder, zum Beispiel in Kiel und auch in anderen Städten.

Die AfD ist islamophob? Nun, dass denke ich, ist wahr!

Allerdings, wer sich mit dem Islam, dem Koran, den Haddithen und vor allem mit muslimischem Ländern beschäftigt hat, wer weiß, was in dem „Hassbuch“ steht, und wer weiß, dass JEDES muslimische Land nur mit Gewalt islamisiert wurde, tja, wer das alles weiß, der sollte tatsächlich eine gewisse Phobie entwickeln!

Wenn sogar einige Muslime hier in Deutschland vor der Islamisierung warnen, dann, tja dann glaube ich ihnen. Ich verstehe auch nicht, dass sie wirklich weiterhin verbreiten, der Islam sei Frieden.

Konvertiten werden mit dem Tode bestraft, Herr Samad hat eine Todesfatwa über sich schweben, weil er Kritik äußert. Das ist der „friedliche, tolerante Islam“?!

Wie kann etwas als Religion bezeichnet werden, dass nur Zwang ist, wo nur Hass ist und es nur darum geht, jeden zum Islam zu zwingen und alle anderen zu töten oder als Sklaven zu behalten!

Völlig unverständlich ist für mich, dass die Emanzipationsbewegungen nicht aufschreien. Vergewaltigung ist im Koran, also per Gesetz, genauso erlaubt wie schlagen. Und kommen sie mir ja nicht wieder damit, es sei falsch interpretiert. Da gibt es nichts, was man falsch verstehen kann. Der Mann steht über der Frau und bestimmt ihr Leben, er entscheidet, ob und wann sie etwas verkehrt macht.

Und weil er keine Ehre im Leib hat, sucht er seine Ehre zwischen den Beinen der Frau! Das ist einfach nur widerlich und widerwärtig!

Ja, auch ich beobachte die Islamisierung in diesem Land.

Und der Weihnachtsmarkt muss der Weihnachtsmarkt bleiben, und der Sankt Martinsumzug ist und bleibt derselbige! Und wenn es Gemeinden gibt, die den Weihnachtsmarkt in Lichterfest umtaufen, und als Argument bringen, es würde schon lange so heißen, macht es das ja nicht besser oder richtiger. Denn dann ist es eben schon länger verkehrt!

Ganz ehrlich, wer mit unseren Traditionen und unserer Lebensweise nicht zu recht kommt, dem wünsche ich eine „gute Fahrt“!

Diese ganzen Sicherheitsvorbereitungen für Feste, Karneval, Weihnachtsmärkte gab es noch nie vorher! Und ja, ich sehe darin ein islamisches Problem. Denn es wird nur befolgt, was im Koran steht.

Es ist mir ziemlich wurscht, ob man in islamischen Ländern einer Frau die Hand nicht gibt, denn hier ist es unhöflich es nicht zu tun!

In unserem Land sind Frauen genauso viel wert, wie Männer. Und das haben alle die hierher kommen zu respektieren! Wer das nicht kann, wie gesagt „gute Fahrt“!

In Österreich, davon gibt es ein Video, haben ein paar Moslems ein Pärchen am See überrascht. Die Frau lag oben ohne in der Sonne. Die Männer verlangtem von dem Mann, er solle dafür sorgen, dass die Frau sich anzieht, sonst würden sie sie vergewaltigen! Kein Passant griff ein. Und die ganze Verachtung die diese Moslems einer Frau entgegenbringen, wurde überdeutlich.

Wenn hier in Deutschland jeden Tag, wirklich jeden Tag, Frauen begrapscht werden, vergewaltigt, geschlagen und was weiß ich noch alles, in Bussen und Bahnen onaniert wird, Tchibo Filialen verwüstet werden, „gemessert“ wird, Frauen mit heißem Öl übergossen, angezündet oder am Hals hinter dem Auto hergeschleift werden. Wenn Menschen „einfach nur so“ nieder gestochen werden oder in die Alster geworfen werden, wenn hier alte Damen vergewaltigt werden.

Wenn, wie in Düsseldorf eine Gruppe von 4 Pärchen angegriffen werden, und es sich jedes Mal um muslimische Gruppen handelt, die angreifen, dann, ja dann hat es was mit dem Islam zu tun, denn auch das steht im Koran.

Und wenn dann die Justiz diese Täter wieder auf die Straße lässt, mit einem belanglosem „Dududu“, also Schariakonform“ bestraft“, dann ist was faul in unserem Land.

Und wenn dann noch die, die diese Straftaten anprangern als Hetzer, Rassisten und Nazis betitelt werden, dann ist es schon so faul, dass ich nicht weiß, ob das je wieder heilt.

Habe ich Angst, wenn ich einer Gruppe von „südländisch aussehenden Männern“ begegne? Ja, selbstverständlich habe ich das! Weiß ich, ob da der Vergewaltiger von gestern dabei ist, der ja eine solch fantastische Sozialprognose hat und wieder auf freiem Fuß ist!

Oder der Grapscher von vorgestern, der Bahnhof- Schubser, oder der, der gestern mit der Axt herumlief, oder der von heute morgen mit dem Messer? Oder sind es die Typen, die dem jüdischen Jungen in der Schule die Hölle bereitet ha-ben, weil er jüdisch ist!?

All das weiß ich nicht, und da die Justiz auf Befehl der Regierung nichts macht, habe ich ein ungutes Gefühl!

Die Regierung verbietet ja auch die Identitäten der Straftäter offen zu legen, aber glauben sie mir, selbst der Dümmste hat mitbekommen, wenn es sich um „Messer und Mann“, oder um „Axt und Mann“, oder es sich um eine „Gruppe von Männern“ handelt, dass es sich um die „Gäste“ von Merkel handelt!

Habe ich Angst um meine Kinder? Aber so was von.! Erste Priorität Selbstverteidigung!

All das, soll also das Land sein, in dem man gut und gerne lebt?! Das sehen viele Deutsche nicht so, es wandern immer mehr Leute aus.

Geschultes Personal, die in anderen Ländern besser bezahlt werden und sicherer leben!

Wir sind kein Einwanderungsland, wir sind ein Auswanderungsland. Wir waren auch noch nie ein Einwanderungsland. Deshalb hießen die Arbeitskräfte aus dem Ausland auch Gastarbeiter.

Soweit ich weiß, hat sich noch kein Pole, Italiener, Spanier oder Schwede über das Essen, die Weihnachtsmärkte oder den Sankt Martinsumzug beschwert.

Keiner von denen hat einen extra Gebetsraum gefordert. Das habe ich von keinem anderen gehört, nur von den Muslimen.

Dieses „sich abgrenzen“ und sich als „was Besseres“ wähnen und gleichzeitig die Opferrolle annehmen, sieht man nur bei den Muslimen.

Ich kenne keine Mädchen aus anderen Ländern, die nicht mit zum schwimmen durften, nur Muslima.

Aus den anderen Länden können die, die hier 20 Jahre leben, deutsch, vielleicht mit Akzent, aber sie können allein zum Arzt und einkaufen. Nicht so bei den Muslimen. Selbst 20 Jahre, 30 Jahre hier in Deutschland, müssen sie noch ihre Kinder mitschleppen, wenn sie zum Arzt gehen, weil sie immer noch kein Deutsch können.

Ich würde mich schämen, wenn ich in einem Land viele Jahre lebe und die Sprache nicht könnte.

(Ich schäme mich auch für Deutsche die im Ausland leben und die Sprache nicht können.)

Was hier aber klar wird, viele wollen gar keinen Kontakt. Denn auch das steht im Koran! Also nicht verwunderlich. Da hätte damals die Politik schon einschreiten müssen, wer die Sprache nicht lernen will, muss wieder gehen!

Aber egal, hätte, hätte, Fahrradkette. Der Drops ist gelutscht!

Also stellt sich mir die Frage, wenn wir schon Erfahrungen mit den Muslimen gemacht haben, von denen sich hier einige nicht so gerne anpassen, und wir es nicht in den Griff bekommen haben, wenn wir in Hamburg, Berlin, Dortmund, Bremen und was weiß ich noch wo, mit Araber Clans, (ja ihr erratet es schon, sie sind muslimisch), nicht zurecht kommen.

Wo sich Polizisten von Muslimen lieber den Schädel einschlagen lassen, als zu schießen, wo es absolute „Nicht Geh Bereiche“ gibt, die fest in muslimischer Hand sind. Wir also mit denen und unseren eigenen Straftätern, denn auch die gibt es, mit den Ostblockbanden, die Dank der offenen Grenzen ihre Raubzüge fast unbehelligt begehen können. (Erinnert mich ein wenig an die Wikinger, kurz einfallen und wieder weg.) Wenn wir diese ganzen Problem schon haben, …

…in Gottes Namen werden wir mit Hunderttausenden Muslimischen jungen Männern geflutet, die aus eben diesen schrecklich muslimisch geprägten Län-dern kommen, die wir oben schon erwähnt haben, und selbstverständlich ihre Sitten und Ansichten mitbringen und hier ausleben wollen.

Und wer von ihnen glaubt es eigentlich wirklich, dass man diese Männer, die den Hass auf jeden Nichtmoslem schon mit der Muttermilch aufgesaugt haben, hier ändern könnte?

Und werden diese so genannten „Flüchtlinge“ jetzt vorher geprüft? Damit es nicht wieder heißt, wir wissen nicht, wie wir sie wieder loswerden sollen, sie hatten ja keine Papiere. Und man muss wieder ein Flugzeug chartern um 2 von ihnen zurückzubringen. Oder noch besser, man kann sie nicht abschieben, weil, und jetzt wird es wirklich verrückt, sie hier eine Straftat begangen haben.

Ganz ehrlich, wer sich das ausgedacht hat, der gehört in das dunkelste Loch gesperrt, wo er nie wieder raus darf.

Aber all das kommt ja weder bei den Medien, noch bei den Politikern mal zur Sprache. Vor allem, wagt es keiner mal zu fragen, was das soll!?

Und bitte, beleidigen sie jetzt nicht meine Intelligenz, wenn sie sagen wir bräuchten Arbeitkräfte! Jeden Tag hört man, dass Firmen die Arbeitsplätze abbauen. Es wird woanders hergestellt.

Dank der verfluchten Globalisierung, die sie ja so favorisieren. Die aber nichts anderes bedeutet, als folgendes: Wir suchen uns Länder in denen wir billiger herstellen können und wenn wir ein noch billigeres Land finden, dann gehen wir dahin.

Aber zurück zu den muslimischen Flutungen. Also es kann nicht daran liegen, dass die Wirtschaft, verzweifelt Arbeitskräfte sucht. Höchstens Arbeitskräfte, denen sie noch weniger als den Mindestlohn zahlen müssen.

Und dann reden sie immer von der Pflege! Glauben sie wirklich dass ein muslimischer Mann eine „Ungläubige“ waschen und füttern würde?!

Es mag den einen oder anderen darunter geben, aber das sollte man dann in ihrem Heimatort herausfinden, und dann nur bei echter Qualifikation, die Einreise erlauben.

Ehrlicher Weise glaube ich aber nicht an einen Einzigen, zumindest nicht aus den afrikanischen Ländern die jetzt zu uns strömen.

Unsere Sozialkassen werden geplündert, und die bleiben hier und werden noch Rente einreichen. Haben sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wie das finanziert werden soll.

Ich habe keine Lust, Menschen die uns als Ungläubige, unrein und nicht wert zu leben ansehen, auch noch durchzufüttern.

Sie gestatten ihnen hier Straftaten zu verüben, und Menschen, die es wagen mal Klartext zu reden werden von ihnen als Rassisten und Nazis betiteln. Sie sollten mal aufhören von sich auf andere zu schließen.

Was muß noch alles passieren?

Wie viele von uns wollen sie noch töten und vergewaltigen lassen, bis sie endlich handeln?

Jeder von ihnen der dort im BT sitzt, der in den Redaktionen sitzt, und die Wahrheit verdreht und verschweigt, ist MITSCHULD an JEDER Straftat die von den Asylanten begangen werden!

Ich weiß nicht, ob sie ihre Strafe hier auf Erden bekommen, aber ich weiß eines genau, alle Mittäter werden in die Hölle kommen.

Ich wünsche ihnen ALLEN von ganzem Herzen und aus tiefster Seele, dass sie ALLES was sie uns zumuten und dem sie uns aussetzen milliardenfach zurückbekommen!

Dafür bete ich jeden Tag!

Petersen