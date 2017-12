W ir möchten Sie gerne auf einige Neuerscheinungen aufmerksam machen. Die Cover der Bücher und CD finden Sie wieder im Anhang. Hier geht es direkt zum Shop: http://www.mediendienst.org

Sylvia Plock

Herr, ich bin verletzt! – Ein Seelsorgekonzept für seelisch verwundete Menschen – Sofort lieferbar!

CMD, Pb., 94 Seiten, ISBN: 978-3-945973-08-0, Art.Nr.: 250917, 6,50 Euro

2015 erschien „Herr, ich bin verletzt! – Wie ein barmherziger Gott seelische Wunden heilt“.

Dieses ergänzende Buch kann nur in Kombination mit dem Hauptwerk verwendet werden. Es soll helfen, verletzte Menschen in der Seelsorge zu begleiten und ihnen im Heilungsprozess eine Stütze sein. Nach einer Einführung, die Frauen zu diesem Dienst ermutigen soll, entfaltet die Autorin ihr Seelsorgekonzept in ganz praktischen Schritten. Ihre Ausführungen sind zusätzlich durch anschauliche Skizzen illustriert. Betroffene können das Material auch im Selbststudium einsetzen.

Wilfried Plock

Warum ich weder Calvinist noch Arminianer bin – Verbindende Gedanken zu einem trennenden Thema – Lieferbar ab 28.11.2017

CMD, Pb., 200 Seiten, ISBN: 978-3-945973-09-7, Art.Nr.: 250918, 9,50 Euro

Der Autor führt zunächst aus, dass theologisches Systemdenken eine Falle darstellt. Dann beschreibt er Arminianismus und Calvinismus jeweils in ihrer Entstehung, in ihren Hauptaussagen und in ihren Schwächen. Schließlich entfaltet Wilfried Plock einen dritten Weg – sozusagen über die Systeme hinaus. An vielen Beispielen zeigt er, welche Auswirkungen es haben kann, wenn Gemeinden oder Werke einseitig von Systemdenken durchdrungen sind und welche Gefahren damit verbunden sein können. Dieses Buch möchte verbinden. Darum schließt es mit konkreten Ratschlägen, wie Christen mit unterschiedlichen theologischen Ansichten doch fruchtbar zusammenarbeiten können.

Aiden Wilson Tozer

Gib mir dein Herz zurück! Was der Christenheit verloren ging – Sofort lieferbar!

CLV, Paperback, 224 Seiten, ISBN: 978-3-86699-286-3, Art.-Nr.: 256286, 7,90 Euro

In »Gib mir dein Herz zurück!« zeichnet Tozer, der schon zu seinen Lebzeiten als Prophet galt, ein alarmierendes Bild der heutigen Christenheit: Ihm zufolge müssen wir endlich aufhören, uns mit leeren Phrasen, erstarrten Traditionen und bloßen Aktivitäten zufriedenzugeben. Ebenso warnt er vor Weltlichkeit und Sektierertum. Dennoch ist das Buch mehr als eine bloße Analyse. Es ist vor allem ein Aufruf zu einem authentischen Glauben und eine Anleitung für diejenigen, denen die Rückbesinnung auf die neutestamentlichen Grundlagen ihres Gemeindelebens ein Herzensanliegen ist.

Warren W. Wiersbe

Wiersbe Kommentar zum Neuen Testament – Band 1 Matthäus bis Apostelgeschichte – Sofort lieferbar!

CVD, Hardcover, 1800 S., ISBN: 978-3-86353-371-7, Art.-Nr.: 271371000, 69,90 Euro

Wiersbes Kommentare zur Bibel bieten folgenden besonderen Ansatz: Lebensnahe Ausführungen zu Ereignissen, Themen, Schlüsselbegriffen und Personen im Neuen Testament schlagen eine Brücke aus der Geschichte ins Heute. Der Leser erlebt auf eindrucksvolle Weise, wie die alten Texte in sein Leben hineinsprechen und ihm das Wesentliche für das persönliche Glaubensleben nahebringen. Warren W. Wiersbe ist ein weltweit anerkannter Autor und Redner. Seine über 150 Bücher ermutigen Christen in der ganzen Welt.

Leben ist mehr – 2018 Impulse für jeden Tag – Sofort lieferbar!

CLV, Geb., 384 Seiten, ISBN: 978-3-86699-357-0, Artikel-Nr.: 256357, 4,00 Euro

»Leben ist mehr« ist ein evangelistisches Lesebuch für Leute von heute, das in zeitgemäßer Sprache und Aufmachung mehr als nur Impulse gibt. Es bietet konkrete Antworten auf unser Woher, Wohin und Wozu und bringt portionsweise das Evangelium nahe, ohne aufdringlich zu wirken. Dieses Lesebuch nimmt zu vielen wichtigen Lebensbereichen Stellung und macht Mut, ein echtes und erfülltes Leben in Christus zu entdecken. Es eignet sich besonders gut zur Weitergabe (z.B. als Weihnachtspräsent) an Freunde, Nachbarn, Kollegen usw.

