Costa Cordalis mit 75 Jahren am 2. Juli 2019 auf Mallorca gestorben · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Sein Sohn Lukas bestätigte dem Berliner Kurier und dem Kölner Expess diese traurige Nachricht. Der große Schlagerstar und Dschungelkönig ist von uns gegangen.Mit seinen Kindern Eva, Kiki (Angeliki) und Lukas war er auf musikalischer Tour. Tochter Eva sang mit ihm den Song “Eleni“ – siehe “YouTube“. Sie zog sich dann aber aus dem Musikgeschäft zurück und Vater Costa wurde von Kiki und Lukas begleitet. Sie nannten sich “Cordalis“. In den letzten Jahren war Costa überwiegend mit Lukas unterwegs und präsentierten ihre bekannten Hits, die alle mitsingen konnten.

Mit seinem Partyhit “Anita“ hat sich Costa Cordalis für immer in die Herzen der Schlagerfans gesungen.

Mit seiner Frau Ingrid hatte ich gelegentlich telefoniert, Costa und seine Kinder oft getroffen.

Costa Cordalis konnte sich alles merke was man ihm erzählte. Er mochte gerne Mazipan, besonders von der Firma Niederegger aus Lübeck, mit Vollmilchschokolade überzogen.

Marzipan mit dunkler Schokolade gab er lieber Tochter Kiki, (hier auf dem Foto in der Lübecker Musik- und Kongresshalle). Das war bei der Veranstaltung am 7. April 2001 “Hitparade auf Tour“.

Mit Sohn Lukas war er am 4. Mai bei “Kalkberg 2015“ in der Kalkberg Arena in Bad Segeberg, siehe Foto (vier Personen von links): Jürgen Drews, Costa Cordalis, Andreas Ellermann und Lukas Cordalis.