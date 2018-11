Daniel Günther als CDU-Landesvorsitzender wiedergewählt · Mit 90,04 % haben die 259 anwesenden Delegierten den CDU-Landesvorsitzenden Daniel Günther auf dem heutigen Landesparteitag in Neumünster im Amt bestätigt. Damit konnte er sein Ergebnis im Vergleich zu seiner ersten Wahl vor zwei Jahren (81,3 %) deutlich verbessern. Günther hatte die Delegierten in seiner Rede davor ermuntert sich für eine lebhafte Volkspartei CDU einzubringen und versprochen, sich für eine weiterhin starke Landespartei und Schleswig-Holstein in Berlin einzusetzen.In weiteren Wahlgängen wurden die bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Astrid Damerow (75,76 %), Tobias Koch (85,28 %) und Tobias Loose (72,73 %) in ihren Ämtern bestätigt. Als weitere Stellvertreterin wurde Karin Prien (73,16 %) neu in den Vorstand gewählt.

Sowohl der Schatzmeister Hans-Jörn Arp (85,65 %) als auch seine Stellvertreterin Kristina Herbst (89,67 %) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Mitgliederbeauftragte wurde Birte Glißmann mit 81,99 % wiedergewählt.

Komplettiert wird der Vorstand durch die gewählten Beisitzer Dr. Sabine Sütterlin-Waack, Ingo Gädechens, Ole Plambeck, Petra Nicolaisen, Klaus-Peter Lucht, Melanie Bernstein, Juliane Weigel, Mark Helfrich, Arne Rüstemeier, Anette Rötger und Dr. Marten Waller.