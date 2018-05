Das SHMF feiert 100 Jahre Leonard Bernstein · Am 25. August 2018 wäre Leonard Bernstein, Mitgründer des Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) und des internationalen Festivalorchesters, 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Geburtstags widmet der Wachholtz Verlag dem Dirigenten, Komponisten und Musikpädagogen einen Bildband. Das SHMF setzt außerdem einen programmatischen Schwerpunkt und bietet dem Publikum hochkarätig besetzte Konzerte.Bildband »I fell in love with Schleswig-Holstein«

Das SHMF ist gemeinsam mit Alexander Bernstein, dem Sohn Leonards, Initiator des neuen Bildbandes »I fell in love with Schleswig-Holstein«. Der Band dokumentiert Leonard Bernsteins enge Verbindung zum Land Schleswig-Holstein und zum Festival. Gezeigt werden unveröffentlichte Fotos von Bernstein als empathischen Pädagogen, aber auch im vertrauten Gespräch mit bedeutenden Zeitgenossen wie Helmut Schmidt. Der Bildband erscheint am 14. Mai 2018 im Wachholtz-Verlag in deutscher und englischer Sprache.

Zitate:

»Er wollte unbedingt nach Gran Canaria, wo er schon mehrmals in meinem Haus zu Gast gewesen war. Ich sagte ihm: ›Ich kenne da einen Platz, der vielleicht noch schöner ist als Gran Canaria: Schleswig-Holstein.‹ – ›Schleswig what??‹« Justus Frantz, Gründungsintendant des Schleswig-Holstein Musik Festival im Jahr 1990

»Es war mir eine Freude, zu erleben, wie er sich bei seiner Ankunft in Schleswig-Holstein nach vielen anstrengenden Wochen des Dirigierens und Reisens verwandelte. In der ländlichen Abgeschiedenheit und umgeben vom Meer, von Feldern, Bäumen, Wolken und dem nördlichen Himmel, fühlte er sich wohl.« Craig Urquhart, persönlicher Assistent von Leonard Bernstein

»Für beide Seiten wurde die spektakuläre Begegnung zwischen gefeiertem Weltbürger und ländlichem Charme zu einem epochalen Ereignis. Der Künstler fand die ersehnte Ruhe und echte Begeisterung, und das nördlichste Bundesland stand plötzlich mit einem neu gegründeten Festival im Rampenlicht der internationalen Musikwelt.« Christian Kuhnt & Alexander Bernstein, die Herausgeber des Bildbandes

The Big Bernstein

Mit der musikalischen Hommage »The Big Bernstein« lotet das SHMF auf dem Gelände der NordArt in Rendsburg-Büdelsdorf an einem Wochenende mit insgesamt sieben Konzerten die Bandbreite des kompositorischen Schaffens von Leonard Bernstein aus. Im ersten Konzert führen der Schleswig-Holstein Festival Chor und Organist Cameron Carpenter Bernsteins berühmte »Chichester Psalms« auf. Im zweiten Konzertblock widmet sich das Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Wayne Marshall den Symphonic Dances aus dem Musical »West Side Story« sowie der Sinfonischen Suite, die Bernstein als Filmmusik für das cineastische Meisterwerk »On the Waterfront« komponierte. Außerdem ist SHMF-Porträtkünstlerin Sabine Meyer als Solistin in Aaron Coplands Klarinettenkonzert zu erleben – Copland war ein enger Freund Bernsteins. Das dritte Konzert gestalten der Multi-Percussionist Martin Grubinger und sein Percussive Planet Ensemble. Am Sonntagvormittag bringt er Bernsteins Musik in einem Familienkonzert den jüngeren Konzertbesuchern näher (18.8. und 19.8. auf dem Gelände der NordArt in Rendsburg-Büdelsdorf – Karten verfügbar für den 19.8., ausgenommen das Konzert von Martin Grubinger um 20 Uhr).

Leonard Bernstein Award

Seit 2002 stiftet die Sparkassen-Finanzgruppe den mit 10.000 Euro dotierten Leonard Bernstein Award im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival. Erster Preisträger des international begehrten Nachwuchspreises war Lang Lang. In diesem Jahr wird der 29-jährige US-Amerikaner Charles Yang mit dem renommierten Leonard Bernstein Award ausgezeichnet. »Charles Yang überwindet im besten Bernstein’schen Sinne die Grenzen zwischen E- und U-Musik. Als klassisch ausgebildeter Musiker ist er mit den Traditionen seines Instrumentes vertraut und beherrscht gleichzeitig die Techniken und Stile der Pop-Musik«, sagt Festivalintendant Christian Kuhnt. Beim Preisträgerkonzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle spielt Charles Yang das Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold. Außerdem erklingen u.a. Bernsteins Symphonic Dances aus der »West Side Story«. Es spielt das Schleswig-Holstein Festival Orchestra unter der Leitung von Wayne Marshall (17.8. Musik- und Kongresshalle Lübeck – Karten verfügbar).

»Nachtgespräche« mit Jamie Bernstein

Im Herrenhaus von Gut Wulfshagen wohnte Bernstein, wenn er in Schleswig-Holstein zu Gast war). Hier findet einer von zwei Abenden statt, an denen Bernsteins Tochter Jamie Texte zu den »Anniversaries« liest – kurze musikalische Charakterisierungen Bernsteins von Freunden und Weggefährten wie den Komponisten Aaron Copland und Stephen Sondheim. Die Porträts sind eingebettet in eigene Texte und Gedanken von Jamie Bernstein zu ihrem Vater. Dazu werden Fotos aus der Privatsammlung der Familie auf eine Leinwand projiziert. Die »Anniversaries« spielt Pianist Sebastian Knauer (15.8. Scheune Wulfshagen, 16.8. FORUM in Schenefeld bei Hamburg – Karten verfügbar).

Weitere Konzerte

Das südafrikanische MIAGI Youth Orchestra gibt ein Konzert zu Ehren Nelson Mandelas in der Elbphilharmonie. Die jungen Musiker spielen unter anderem Bernsteins »Prelude, Fugue & Riffs« (6.7. Elbphilharmonie Hamburg – ausverkauft). Auch das Bläserquintett Canadian Brass wird neben bekannten Jazzmelodien und Stücken von Brahms, Bach und Schumann Musik von Bernstein im Programm haben (17.7. Rinderstall Haseldorf – ausverkauft, 18.7. Gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum – Restkarten verfügbar). Die ungarischen Katona Twins kombinieren in ihren Programmen verschiedene Musikstile und -epochen. Für das SHMF hat das Gitarrenduo einen Bernstein-Abend konzipiert (28.7. Kleines Theater Bargteheide – Karten verfügbar, 29.7. Schloss Glücksburg – Restkarten verfügbar). Starposaunist Nils Landgren präsentiert sein Programm »Some Other Time – A Tribute to Leonard Bernstein« gemeinsam mit Jazzgröße Janis Siegel, der jungen norddeutschen philharmonie und Mitgliedern des STEGREIF.orchesters (20.8. Elbphilharmonie Hamburg – ausverkauft, 21.8. Deutsches Haus Flensburg – Restkarten verfügbar). Und die niederländische Violinistin Janine Jansen und die Camerata Salzburg widmen sich Bernsteins Serenade nach Platons »Symposium« (24.8. St. Michaelis in Hamburg, 25.8. Musik- und Kongresshalle Lübeck – Karten verfügbar für beide Konzerte).

Festival Finale mit Justus Frantz

Am 25. August, also genau an Leonard Bernsteins 100. Geburtstag, dirigiert Justus Frantz Beethovens 9. Sinfonie. Bernstein dirigierte das Werk wenige Wochen nach dem Mauerfall sowohl in Ost- als auch in Westberlin. Damals ließ er den Chor in der berühmten »Ode an die Freude« nicht das Wort »Freude«, sondern »Freiheit« singen. Hier in der Sparkassen-Arena, ehemals Ostseehalle, dirigierte Bernstein im Jahr 1986 Haydns Schöpfung und rückte damit das Land Schleswig-Holstein ins Zentrum internationaler Aufmerksamkeit. Zum Festival Finale 2018 teilt sich Justus Frantz die Bühne mit der Philharmonie der Nationen, einem Solistenensemble und dem Festivalchor (25.8. Sparkassen-Arena in Kiel – Karten verfügbar).

