Das Thriller-Ereignis 2017 // Am 13. Februar erscheint »Korrosion« von Peter Beck – Ein karamellisierter Bäcker, eine alte Frau, an Weihnachten erschlagen. Ein verdächtige Sudanese, untergetaucht…. Unser Spitzentitel, der beklemmende Thriller »Korrosion« von Peter Beck, erscheint am 13. Februar. Er beginnt mit einem karamellisierten Bäcker…

Dem Schweizer Autor Peter Beck ist ein herausragender Thriller von internationalem Format gelungen. Pointiert geschrieben und szenisch aufgebaut, entwickelt er sich sofort zum Pageturner. Ein faszinierender Ermittler deckt auf den Azoren, in Nürnberg, Manchester und Zürich ein verschüttetes Tabu auf und löst dabei eine bedrohliche Lawine aus.

Inhaltlich schreckt Peter Beck nicht vor brisanten Themen zurück. Und auch wenn der harte Thriller manchmal verstört, fängt er die Leser sofort wieder auf und treibt sie eiskalt auf das atemberaubende Finale zu.

Unser Spitzentitel ist ein rundum mitreißender Thriller: Peter Beck, Europas Antwort auf John Grisham.