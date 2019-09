Der Gebrauchtwagenkauf im Ausland: Von Dokumentenwahn bis hin zu versteckten Tricks · Früher heiß und innig geliebt ist das Auto heute für viele junge Menschen nur noch Mittel zum Zweck. Wer kein Auto braucht, der nutzt lieber Bus und Bahn oder fährt im besten Fall noch mit dem Rad. Rund um Lübeck wachsen immer mehr Fahrradwege. Die ebenen Strecken laden jedermann dazu ein, sich sportlich zu betätigen. Zudem gibt es Online eine genaue Beschilderung der Radwege, sodass Sie im Handumdrehen erkennen, welche Radstrecken Lübecks für Ihr Fitnesslevel geeignet sind. Stetig wachsende Trends, die weg vom eigenen Automobil zeigen, kommen im Netz aber auch in Printmedien zum Vorschein. Daher ist es in dieser Zeit so kostengünstig wie nie, ein Gebrauchtfahrzeug zu erwerben. Die Nachfrage sinkt stetig weiter und das Angebot steigt.

Sind auch Sie auf der Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen, dann gilt es auf ausgewählte Gebrauchtwagen-Angebote zu achten. Hier können Sie echte Schnäppchen machen. Ihr nächster Gebrauchter muss keine tausende von Euros kosten.

Welches Auto ist das Richtige?

Bevor Sie sich nun auf die Suche nach Ihrem nachfolgenden Fahrzeug machen, sollten Sie einige Aspekte abklären. Denn ein gebrauchtes Auto kostet nicht nur Anschaffungskosten. Es fallen auch Kosten für die KFZ-Versicherung, die Steuer, den Kraftstoff oder Wartungen und Reparaturen an. Wer im Vorfeld abwägt, erwirbt ein Fahrzeug, das über die Nutzungsdauer nur wenige Kosten verursacht.

Ebenso variieren die Kosten für den TÜV und die Abgasuntersuchung von Modell zu Modell.

Gebrauchtwagenkauf im Ausland – Worauf achten?

Ob Sie nun einen Gebrauchtwagen in Österreich oder in der Frankreich, in Italien oder Spanien erwerben möchten, ist Ihnen freigestellt. Doch es gilt einige Aspekte zu beachten. Wenn Sie es sich einfach machen möchten, kaufen Sie innerhalb des europäischen Auslandes einen Gebrauchtwagen. Hiermit sind deutlich weniger Formalitäten verbunden, als mit dem Kauf außerhalb der EU.

Der Vorteil im europäischen Ausland zu kaufen, zeichnet sich meist ab, wenn Sie einmal die Preise vergleichen. In Ländern wie Rumänien, Polen oder auch Ungarn sind die Lohnniveaus deutlich niedriger als in Deutschland. Daher kann ein gebrauchtes Fahrzeug hier nicht für all zu viel Geld an die Bevölkerung verkauft werden. In vielen Fällen kann es sich auf für Sie lohnen, ein Fahrzeug in diesen Ländern zu erwerben. Trotz der Transportkosten nach Deutschland, ist der Preis deutlich geringe.

Zu beachten ist allerdings, dass Sie einige Dokumente benötigen, um das Fahrzeug in Deutschland zuzulassen. Informieren Sie sich, zunächst wie Sie an die COC-Papiere oder auch EWG-Übereinstimmungsbescheinigung gelangen. Dieses Dokument enthält jegliche technischen Daten, welche mit Ihrem Fahrzeug einhergehen. Nur so kann die Zulassung in Deutschland gelingen. Diese CoC Papiere können Sie beim Fahrzeugfabrikanten beantragen. In manchen Fällen kommen dabei jedoch hohe Kosten zustande. Es kann alternativ auch ein Vollgutachten der DEKRA oder des TÜVs sowie des KÜS durchgeführt werden. Wägen Sie im Vorfeld ab, welche Anlaufstelle Ihnen den geringeren Preis für dieses Dokument anbietet.

Im gleichen Atemzug benötigen Sie, bei Fahrzeugen, welche älter als 3 Jahre sind, auch den Nachweis über den TÜV und die Abgassonderuntersuchung. Achten Sie darauf, dass Sie den Kaufvertrag im Original vorweisen können, der mit einer Rechnung belegt werden kann. Nur dann ist eine Zulassung in Deutschland überhaupt möglich.

Vorsicht: Außerhalb der EU gelten zahlreiche verschieden Regelungen. Informieren Sie sich bei den zuständigen Stellen über die notwendigen Dokumente für ein Fahrzeug aus dem Land Ihrer Wahl. In manchen Fällen kann ein vermeintliches Schnäppchen zum teuren Fang werden.