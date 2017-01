Gospel-Musik am Samstag, den 21. Januar, ab 18 bis 20 Uhr, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargteheide – Der German Folk & Gospel Choir lädt Sie ein, das Jahr 2017 singend, swingend und fröhlich zu beginnen. Unter der Gesamt-Leitung von Volker Thomsen und Eggo Fuhrmann für den Gospel-Teil gibt es Folk und Gospel vom Feinsten. Der Eintritt ist frei-(willig). Wir bitten um Spenden für das KonfiCamp – Neue Zelte braucht das Camp – der Kirchengemeinde Bargteheide. Sing, Swing and Pray – gemeinsam auch im Neuen Jahr.

Wir wollen das Neue Jahr schwungvoll swingend mit einem Regionalworkshop und einem Benefizkonzert in der Bargteheider Kirche begrüßen. Der Workshop beginnt am 20.1.17 um 18 – 22 Uhr im Stadthaus, geht am 21.1.17 um 10-15 Uhr weiter und endet im Rahmen der Reihe „Musik am Sonntag“ mit einem Benefizkonzert in der Bargteheider Kirche. Der Workshop kostet ohne Abo 33,- EUR, für Schüler und Studenten 20,- EUR. Getränke, Knabbereien sowie Kaffee und Kuchen sind inklusive. Für sonstige Verpflegung – Selbstzahler. Also Sing, Swing and Pray auch in 2017. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen. Infos unter amarrek@web.de oder 0172-6422986.