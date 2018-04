Hallo Fans, die Gewinner der Verlosungen für das Musical “HAIRSPRAY“ in der Starbesetzung mit Isabel Varell, Beatrice Reece und Uwe Kröger stehen fest:

Es sind am:

21. April 2018

Karen B. aus Wankendorf 1

22. April 2018

Matthias G. aus Lübeck

Unser Fotograf Holger Kansnitz setzt sich mit Ihnen in Verbindung.

Die Verlosung lief unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung.

+ + +

Hairspray – Das Broadway Musical

Erfolgs-Musical Hairspray zaubert mit zwei Shows unverwechselbaren Broadway-Charme auf die Bühne des Mehr! Theater nach Hamburg

Hamburg, Juli 2017 – Hairspray ist ein echter Blockbuster: Millionen begeisterte Zuschauer weltweit haben mit der übergewichtigen Heldin Tracy mitgefiebert, ob sie ihren Traum vom TV-Star verwirklichen kann. Acht Tony Awards, 23 weitere internationale Top-Auszeichnungen, mehr als 2500 Vorstellungen am Broadway und eine Hollywood-Verfilmung mit John Travolta haben Hairspray zu einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten gemacht. Hairspray geht im Jahr 2018 in einer deutschsprachigen Inszenierung auf Tournee durch Deutschland und wird unverwechselbares Broadway-Feeling auch nach Hamburg zaubern: Am 21. und 22.04.18 gastiert das Musical mit zwei Shows im Mehr! Theater.

Mit Musicalstar Uwe Kröger als Edna Turnblad und Schauspielerin Isabel Varell als Velma von Tussle konnte der Musical-Hit mit zwei hochkarätigen Darstellern besetzt werden. In der Rolle der Tracy Turnblad brilliert Beatrice Reece, bekannt aus dem Musical Sister Act.

Rasend komische Mutmacherstory.

Hairspray ist eine rasante, witzige und überschäumende Feier des Selbstvertrauens, eine mitreißend charmante Mutmacherstory. Die Handlung spielt in Baltimore, Anfang der 60er Jahre: Mit einer gehörigen Portion Mut, Haarspray im voluminösen Haar und unbändiger Tanzfreude wird die mollige Tracy zum Star in einer Fernsehshow, in der sonst nur dünne Mädchen Erfolg haben. Vater Wilbur und Mutter Edna – deren eigenes Selbstbewusstsein so klein wie ihre Leibesfülle groß ist – könnten nicht stolzer sein. Ihre neu gewonnene Berühmtheit nutzt Tracy sogar für eine Kampagne gegen Rassentrennung in ihrer Fernsehshow. Doch bald ziehen Feinde und Neider die Strippen. Vor allem Produzentin Velma und deren Tochter Amber spinnen ihre Intrigen, zumal Ambers Freund Link Larkin

Weitere Informationen zu Hairspray unter: www.riverconcerts.de