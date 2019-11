Die KAZÉ Anime Nights 2019 präsentieren: HUMAN LOST · Das Kino-Event am 26. November. Zum Abschluss der Kino-Event-Reihe 2019 präsentiert Universum Anime in Zusammenarbeit mit KAZÉ im Rahmen der Anime Nights den Cyberpunk-Action-Thriller HUMAN LOST – das cineastische Highlight wird vor allem Fans von Anime-Klassikern wie „Akira“ und „Ghost in the Shell“ begeistern. HUMAN LOST wurde vom kreativen Dream-Team Fuminori Kizaki (Afro Samurai), Katsuyuki Motohiro (Psycho-Pass), Tow Ubukata (Ghost in the Shell: Arise) und Polygon Pictures (Blame!, Godzilla: Monster Planet) als abendfüllender animierter Cyberpunk-Thriller inszeniert. Das renommierte Studio Polygon Pictures wurde jüngst mit dem „Saturn Award“ für „Star Wars: Resistance“ für herausragende 3DCG- Animationen ausgezeichnet.

HUMAN LOST ist ein hyper-kinetischer Tauchgang in das menschliche Bewusstsein und die menschliche Emotion. Die Romanvorlage von Autor Dazai Osamu (in Deutschland erschienen beim Cass Verlag) rangiert in der Liste der meistgelesenen Bücher Japans auf Platz 2.

Synopsis:

Tokyo 2036. Eine revolutionäre medizinische Entdeckung verändert alles. Durch den Einsatz von

Nanotechnologie gelingt es, der menschlichen Spezies ein 120-jähriges Leben ohne Krankheit zu

garantieren. Ein idyllisches und zugleich trügerisches Versprechen für jene, die sich diesen Luxus

leisten können. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten – und bald schon offenbart sich die Kehrseite

dieser technologischen Errungenschaft, die die ganze Menschheit ins Verderben zu stürzen droht …

Yozo Oba ist nicht besonders reich und lebt ein untätiges, hedonistisches und einsames Leben. Von seltsamen Träumen und nagendem Unbehagen geplagt, beschließt er leichtfertig, sich seinem Freund Masao Horiki und seiner Biker-Bande bei einem Einbruch in „The Inside“ anzuschließen – wo die privilegierte Klasse lebt. Der Einbruch missglückt und die explosive Begegnung löst eine Kette von Ereignissen aus, die Yozo auf eine Reise schrecklicher Entdeckungen und tödlicher Begegnungen schickt, die ihn für immer verändern werden.