Die Programmpunkte der Travemünder Woche Montag, 23. Juli Kleinkunstbühne Stadtwerke Lübeck Festivalgarten

13 Uhr, 15:30 Uhr, 17:30 Uhr: Salim Mumback: Comedy-Fakir-Spaß und verblüffende Tricks

14:30 Uhr, 16:30 Uhr, 18:30 Uhr: Twin Spin: Dynamik in Perfektion – Atemberaubende Diabolo-Jonglage

Strandpromenade

12-19 Uhr (mehrmals täglich): Jochen der Elefant: er ist der Liebling aller Kinder – gesprächig, interessiert, einmalig! Stadtwerke Lübeck Bühne am Lotsenturm

19 Uhr: Boerney & Die Tri Tops, Partyrocker von der Reeperbahn LN & NDR Medienzelt

15 Uhr: Kaffee-Tasting mit der Kalkberg Kaffeerösterei

18:15 Uhr: Talk im Medienzelt: Talkgast: Nathalie Dorra, eine der besten Soulsängerinnen Deutschlands

20 Uhr: Lukas Kowalski – der Lübecker Singer und Songwriter live im Medienzelt Beach Club Team 412

18 Uhr: DJ Toni Manero, er weiß, wie man die Massen zum Tanzen bringt Schiff Ahoi Beach Club

18 Uhr: Landgang mit DJ Klaus: Die Crew ist dann mal feiern!

18 Uhr: Silent Disco Area, die Kopfhörer-Party mit drei Musikkanälen Gipsy Village

18 Uhr: Swing Gipsy Rose-Djangos Erben, Aranka Strauss-Folklore (Tanz & Gesang)

19 Uhr: Djangonauten – Swing vom Feinsten Erdinger Biergarten

14 Uhr bis 17 Uhr: vom Trio bis zum Quartett

18 Uhr bis 23 Uhr: vom Trio bis zum Quartett

Travepromenade

vorauss. 17 Uhr: SAP Trave Races der Segelbundesliga

22:45 Uhr: Pyro- und Lasershow an der Passat Segeln

9 Uhr: 1. und 2. Segel-Bundesliga (SAP Media Race Course und Bahn Priwall Strand)

11 Uhr: Finn Dinghy, RS Aero, RS Feva, RS 500 (Bahn Hotel)

11 Uhr: Trias und Dyas (Seebahn)

12 Uhr: WM Vaurien, EM Flying Junior (Bahn Foxtrott)

12 Uhr: IDJM Laser 4.7, Laser Radial (Bahn Charlie)

17 Uhr: Trave Races der Segel-Bundesliga Das volle Programm der Travemünder Woche gibt es HIER.