Diese Versicherungen brauchen Sie wirklich · Die Deutschen gehen gerne auf Nummer sicher, wenn es um die Auswahl der Versicherungen geht. So gibt der durchschnittliche Deutsche im Jahr rund 2.000 € für diverse Policen aus. Grundsätzlich mag es natürlich sinnvoll sein große Vermögenswerte wie ein Haus, ein Auto oder die eigene Arbeitskraft abzusichern. Doch leider sind viele Menschen hoffnungslos überversichert und haben Policen, die selbst im Schadensfall kaum etwas bringen. Doch die unnötigen und zu teuren Versicherungen sind nicht das einzige Problem. So haben immer noch etwa ein Drittel der Haushalte keine private Haftpflichtversicherung, obwohl diese von allen Experten übereinstimmend als zwingend notwendig angesehen wird. Welche Versicherungen Sie unbedingt abschließen sollten und worauf Sie dabei achten müssen, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

Die private Haftpflichtversicherung schützt vor hohen Schadensersatzforderungen

Schon ein wenig Pech kann ausreichen, damit ein Dritter eine Schadensersatzforderung gegen Sie haben kann. Wenn Sie beispielsweise auf einer Treppe in einer belebten Innenstadt stolpern und dabei eine weitere Person umstoßen, können Sie möglicherweise auch für die daraus resultierenden Kosten haftbar gemacht werden. Also die Kosten für eine Reha, den Verdienstausfall und viele weitere damit einhergehende Aufwendungen. Da solche Schäden schnell in den 6-stelligen Bereich gehen können, ist eine private Haftpflichtversicherung unbedingt notwendig. Eine Übersicht über die besten privaten Haftpflichtversicherungen finden Sie auf dem Vergleichsportal Verivox. Dort werden Sie nicht nur über die verschiedenen Arten von Haftpflichtversicherungen informiert, sondern können auch ganz einfach den besten Preis finden.

Darauf sollten Sie bei der Autoversicherung achten

Bei der Haftpflichtversicherung haben Sie keine Möglichkeit den Leistungsumfang zu beeinflussen, da dieser gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie können also nur versuchen die Leistung so günstig wie möglich zu bekommen. Deshalb sollten Sie stets zum 30.11. prüfen, ob sich ein Wechsel der Autoversicherung für Sie lohnt.

Bei der Kaskoversicherung sieht es ein wenig anders aus, denn hier können Sie die Leistungen relativ frei zusammenstellen. Gerade bei älteren Autos mit wenig Wert empfiehlt sich meist nur eine Teilkaskoversicherung. Wenn Sie aber auf Ihr Auto angewiesen sind oder dieses noch einen für Sie hohen Restwert hat, dann sollten Sie natürlich eine Vollkaskoversicherung abschließen. Denn immer dann, wenn ein Ereignis Sie vor ein finanzielles Problem stellen würde, sollten Sie sich dagegen versichern.

Lohnt sich eine Hausratversicherung?

Häufig wird von Maklern eine Hausratversicherung empfohlen, doch diesen Abschluss sollten Sie sich zweimal überlegen. Denn natürlich wäre der Verlust des Hausrats durch einen Einbruch oder ein Feuer sehr ärgerlich. Doch in den meisten Fällen ist der tatsächliche Wert eher überschaubar, während die Kosten für solch eine Versicherung relativ hoch sind.