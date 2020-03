Ehrenamt: Unterstützung hat Schönheitsfehler. Die Lübecker Bürgerschaft hat die weitere Unterstützung der Ehrenamtskoordinierung in Lübeck beschlossen. Die Entscheidung fand auch die Unterstützung der Grünen. Die sozialpolitische Sprecherin Michelle Akyurt sieht aber einen Schönheitsfehler: “Wie wichtig das funktionierende Ehrenamt ist, sehen wir besonders in Krisensituationen. Also

zum Beispiel in diesen Tagen und Wochen. Deshalb war es absolut richtig, dass die Bürgerschaft

mit Ausnahme der AfD einstimmig die weitere Förderung der Ehrenamtskoordinierung

beschlossen hat. Durch den Budgetvertrag für den E-Punkt über 63.000 € im Jahr stellen wir eine

Planungssicherheit her. Denn die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements muss

professionell erfolgen. Diese Professionalität stellen wir durch die Unterstützung des E-Punkts

sicher. Nur durch massiven Druck aus den Fraktionen ist es gelungen, den Bürgermeister zu dieser

Förderung zu bewegen.

Aber die Entscheidung hat einen Schönheitsfehler. Alle sozialen Träger der Stadt sollen ihr

Budget um knapp 1 % gekürzt bekommen, um die Finanzierung sicherzustellen. Diesem Punkt

haben wir Grüne nicht zugestimmt, aber eine Mehrheit von SPD, CDU und FDP hat diese

Kürzungen durchgesetzt. Die Umverteilung innerhalb des Sozialetats ist für uns überhaupt nicht

in Ordnung. Wenn die Possehl-Brücke plötzlich doppelt so teuer wird wie erwartet, macht der

Bürgermeister bei der Sanierung des Drehbrückenplatzes oder anderen Baustellen ja auch keine

Abstriche. Auch die Kosten für die Anmietung der Königspassage wurden nicht durch Kürzungen

an anderer Stelle kompensiert. Dabei geht es da um viel größere Summen.

Diese Umverteilung für den doch sehr überschaubaren Betrag ist aus unserer Sicht absolut

kleinkariert. Denn es ist ohnehin absehbar, dass wir in Folge der Corona-Krise in den kommenden

Monaten, vielleicht Jahren, deutlich größere Mittel aufwenden müssen, um den sozialen

Zusammenhalt in unserer Stadt zu sichern.”