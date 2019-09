Asteroid über Norddeutschland: Kitesurfer dreht zufällig Selfie mit Feuerball Tausende Menschen freuten sich, weil sie am Donnerstag einen Feuerball über Norddeutschland sahen. Ein Bremerhavener kann sich freuen, weil er in die andere Richtung geschaut hat. Genau im richtigen Moment dreht Kitesurfer Dorian Cieloch die Kamera auf sich: Was ihm dadurch gelingt, könnte glatt als

Tod von deutschem Ehepaar in Dänemark nicht mehr verdächtig Kopenhagen (dpa) – Die Polizei in Dänemark sieht den Tod von zwei Deutschen, die in einem Ferienhaus nahe der deutschen Grenze gefunden wurden, nicht mehr als verdächtig an. In einer Pressemitteilung hieß es am Freitag, dass die Obduktion des Ehepaares keinen Hinweis auf eine kriminelle Handlung erg

Vatikan weist Deutsche Bischofskonferenz in ihre Schranken Nach dem Missbrauchsskandal will sich die katholische Kirche in Deutschland reformieren. Doch jetzt funkt der Vatikan dazwischen – mit einer sehr klaren, fast spöttischen Botschaft. Angeredet wird Reinhard Marx von seinem römischen Kardinalskollegen Marc Ouellet aus dem Vatikan gestelzt-höflich mit

Bei Großkontrolle von Lastwagen 10 000 Verstöße festgestellt Die bundesweite Großkontrolle von Lastwagen am Donnerstag hat nach der Schlussbilanz der Polizei insgesamt 9998 Verstöße ergeben. 16 753 Fahrzeuge waren kontrolliert worden, wie die schleswig-holsteinische Landespolizei am Freitag mitteilte. Polizei, Bundesamt für Güterverkehr, Zoll und Bundespolize

Scharfe Kritik aus Rom: Deutsche Katholiken auf Konfrontationskurs mit dem Papst Bonn/Rom (dpa) - Angeredet wird Reinhard Marx von seinem römischen Kardinalskollegen Marc Ouellet aus dem Vatikan gestelzt-höflich mit "Eure Eminenz". Aber dann hagelt es Kritik. In einem Gutachten lässt der Vatikan kaum ein gutes Haar am geplanten Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschlan

Zweiter Abschnitt der Westküstenleitung fertig Während der Ausbau der Stromnetze anderswo stockt, kommt die Westküstenleitung in Schleswig-Holstein voran. Der knapp 23 Kilometer lange zweite Bauabschnitt wurde am Freitag in Wöhrden (Kreis Dithmarschen) in Betrieb genommen. TenneT betreibt das Höchstspannungsnetz mit 380 000 Volt, SH Netz ist für

Unbekannter zündet Pullover in Potsdamer Kaufhaus an Ein Unbekannter soll in einem Potsdamer Kaufhaus zwei Pullover in Brand gesetzt haben. Ein Kunde habe am Donnerstag in der Herrenabteilung die beiden brennenden Pullover auf einem Kleiderständer entdeckt, berichtete die Polizeidirektion West am Freitag. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin habe er das

SPD-Vorstandsmitglied will Koalition mit Schwarz-Grün Als erstes Mitglied des SPD-Landesvorstands in Brandenburg hat Schatzmeister Harald Sempf eine Empfehlung für eine Koalition ausgegeben - und zwar für Rot-Schwarz-Grün. ""Wir müssen etwas Neues wagen!" - Ich denke, dass uns das die Wählerinnen und Wähler am 1. September mitteilen wollten", erklärte

Kripo im Norden bekommt Hightech-Labor Für die Verbrecherjagd bekommt die Kriminalpolizei in Schleswig-Holstein ein hochmodernes Laborgebäude. Der viergeschossige Bau mit rund 160 Labor-, Funktions- und Büroräumen auf einer Nutzfläche von 4200 Quadratmetern soll im Frühjahr 2021 fertig sein, wie die Gebäudemanagementgesellschaft GMSH am