Eisarsch-Regatta: Am 1. Dezember wird es heiß! Die Eisarsch-Regatta wird 50! Und das Event wird am 1. Dezember groß feiert – mit der einen oder anderen Neuerung. Anbei erhalten Sie erste Informationen. Hier kann die Ausschreibung runtergeladen werden. Das Meldeportal ist geöffnet, die ersten Anmeldungen liegen vor (www.manage2sail.com).Gold-Jubiläum des Eisarsch am 1. Dezember · Eine der letzten großen Segel-Herausforderung Deutschlands ausschließlich für gestandene Männer feiert ihr Goldjubiläum. Am Samstag, 1. Dezember, starten tollkühne Männer in ihren segelnden Kisten zum Wettstreit um den Eisarsch, die vielleicht außergewöhnlichste Trophäe des deutschen Segelsports. Neben einem durchgefrorenen Hinterteil geht es um großen Ruhm, jede Menge Spaß und das ein oder andere „vitaminhaltige“ Getränk.

Kälte gilt nicht als Ausrede, Schneefall ist nur noch mehr Ansporn. Nur eine geschlossene Eisdecke auf der Wakenitz kann vom Segeln abhalten – nicht aber von der Party auf dem Clubgelände des LYC an der Wakenitz vor der Lübecker Altstadtkulisse. Wind und Wetter sind bestellt (Lieferung wird erhofft!), Live-Musik (von der Steuermannsbesprechung bis zur Siegerehrung) ist gesichert, Glühwein und Erbsensuppe sorgen für Wärme, der Wettstreit auf dem Wasser für Hitzewallungen. Es geht um den spektakulären Eisarschpokal für den Sieger, viele weitere Wanderpreise und den „Lübeckleuchter“ für den 50. im Ziel – persönlich überreicht vom Gründungsmitglied der Eisarschgilde Charly Brüser. Ein Überraschungs-Präsent für jeden Teilnehmer 50. Eisarschregatta steht zudem bereit.

Über 40 Anmeldungen liegen bereits für das Kult-Event vor. Und viele fiebern bereits dem Ereignis entgegen. Eine Woche vor der Regatta, am Samstag, 24. November, ab 14 Uhr, wird es ein Opti-Geheimtraining an der Wakenitz mit LYC-Cheftrainer Uwe Schimanski geben. Es läuft also alles auf ein spannendes Ereignis zu bei der wichtigsten Opti-Regatta für Männer ab 25 Jahren.

Von Seite des ausrichtenden Lübecker Yacht-Club wird das Ereignis mit höchstem Engagement und größter Kompetenz vorbereitet. Die Mänenr der erste Stunde bringen sich in das Jubiläums-Event ein: Michael Hanke hat bereits eine Chronik erstellt, die zum Eusarsch ausliegen wird. Charly Brüser wird das Rennen auf „Onkel Bräsig“ begleiten. Das schmucke und beheizte Motorboot wird Fotografen und Kameraleuten bereitstehen. Charly Brüser wird als Kenner der Szene gern Rede und Antwort stehen.

Für beste Stimmung auf dem Club-Areal des LYC an der Wakenitz ist gesorgt: Von der Steuermannsbesprechung um 13 Uhr bis zur Siegerehrung gegen ca. 16:30 Uhr wird live Jazz-Musik von und mit den Hamburger und Lübecker Jazzern Ralf Böcker (Saxofon, Klarinette und Vocals), Kay Franzen (Piano), Martin Bergmeier (Drums) und Kai Stemmler (Bass) gespielt.

Gleich in multifunktioneller Weise wird Walter Mielke eingesetzt. Denn in diesem Jahr sorgt er nicht nur für den fachkundigen Kommentar an Land mit seiner Live-Moderation. Der ehemalige Oberste Wettfahrtleiter der Travemünder Woche vertritt zudem das Präsidium des Deutschen Segler-Verbandes, und er wird seine internationale Erfahrung sogar in die Wettfahrtleitung einbringen. Denn erstmals wird zum 50-jährigen Jubiläum ein neues Startverfahren probiert. Beim sogenannten Torstart, das von ihm selbst vorgeschlagen und für den Eisarsch modifiziert wurde, wird Walter Mielke das Zipper-Boot steuern, das die Startlinie wie einen Reißverschluss öffnet.

Programm der Eisarschregatta am 1. Dezember

Veranstalter: Die Eisarschgilde von 1969 (Körperteil des LYC) wird versuchen, die Veranstaltung störungsfrei über die Runden zu bringen.Klasse: Optimist. Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Eisarsch-Aspiranten mit einem Mindestalter von 25 Jahren (d.h., Jahrgang 1993 mit Geburtstag 1. Dez. oder älter)

Startgeld: Das Startgeld wird nach dem Startgewicht ermittelt. Pro kg Körpergewicht werden 0,25 € erhoben. Das Startgewicht setzt sich zusammen aus dem individuellen Nettogewicht und der Bekleidung, mindestens einer Badehose. Der Wiegevorgang findet im Freien statt.

Schwimmwesten: Unabhängig von der Wetterlage besteht Schwimmwestenzwang! Das Nichtanlegen führt unweigerlich zum Ausschluss.

11 Uhr: Wiegen, Regattabüro, Check-In öffnet: Das offizielle Wiegen beginnt um 11.00 Uhr, Wiegeschluss ist 13.00 Uhr

13 Uhr: Steuermannsbesprechung für alle Eisarsch-Aspiranten an der großen Tafel.

Startverfahren, neu: je nach Wetterlage und Teilnehmerzahl wird von der Wettfahrtleitung ggf. ein Torstart (Gate Start) mit Flagge „Golf“ angekündigt.

14 Uhr: Start nach Möglichkeit um 14:00 Uhr vor der Brücke des LYC e.V., Roeckstraße 54, Lübeck

Beschwerden: Sind an die Wettfahrtleitung zu richten, die diese gewissenhaft an die Helfer und jene an die Helfershelfer usw. weiterleiten wird bzw. werden.

Schiedsrichter: Werden von den Kontrahenten ausgewählt. Es wird nach bestem Wissen und Gewissen gesegelt, wenn möglich im Sinne von World Sailing.

Unterscheidungszeichen: Es werden Startnummern vergeben, die sichtbar an Backbord anzubringen sind.

Sicherung: Ist ausreichend vorhanden

Und noch etwas: Woll- und Steppdecken sowie Federbetten dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit ins Boot genommen werden. Wärmflaschen und Heizkissen müssen mindestens nach dem Vorbereitungsschuss aus dem Boot entfernt werden. Das Betreten der Boote mit Skistiefeln ist verboten. Bei Schneetreiben dürfen geeignete Schutzbrillen getragen werden.

Siegerehrung: ca. 16.30 Uhr im Clubhaus. Je nach Wind und Wetter ist die Dauer der Wettfahrt wie immer ungewiss.