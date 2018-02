Gesellschaftliches Engagement schleswig-holsteinischer Mittelständler ist enorm „Mittelständische Unternehmen tragen gerne Verantwortung für die schleswig-holsteinische Wirtschaft und die Arbeitsplätze!“ dass erkennt Stefan Lange, Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Schleswig-Holstein aus einer aktuellen Studie der CAU.Wissenschaftler des Kiel Center for Philosophy, Politics and Economics (KCPPE) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) haben das Engagement kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in den Bereichen Gesellschaft, Ökologie und Personal untersucht. In der repräsentativen Studie kommen sie zu dem Schluss: Die Studie mache deutlich, dass sich kleine und mittlere Unternehmen ihrer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft bewusst sind und ihre Rolle über die als regionaler Arbeitgeber hinausgeht. Etwa 76 Prozent aller Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein sind in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) beschäftigt. KMUs sichern damit viele Arbeitsplätze und regionale Wirtschaftsstrukturen. Die Kieler Forscher beschreiben: „Sie prägen darüber hinaus die lokale Gemeinschaft, unterstützen gemeinnützige Projekte und sind im Umweltschutz aktiv. Mit anderen Worten: Sie tragen unternehmerische Verantwortung in Form von Corporate Social Responsibility (CSR).“ Projektleiter Dr. Alexander Lorch: „KMUs sind deutlich flexibler, näher an den Kunden und direkter in das lokale Gemeinwesen eingebettet. Sie kennen die Probleme und Wünsche der Menschen vor Ort und in der Region und können so gezielter darauf reagieren. Damit leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag im Bereich der unternehmerischen Verantwortung.“ Und diese Verantwortung kommt laut Studie zu 75 Prozent den Kommunen und Gemeinden zugute. Für Schleswig-Holsteins Mittelstandschef Lange ist das ein Ausdruck gelebter Gesellschaftspolitik selbständiger Unternehmer. Und es untermauert die Forderung nach einer unbürokratischen individuellen politischen Unterstützung bei Unternehmensgründungen und Nachfolgeregelungen.