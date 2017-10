Sven-David Müller · Ernährungsberatung kann auch gefährlich sein! Ernährungsberatung muss qualifiziert durchgeführt werden, denn sonst ist sie gefährlich. Wenn Berater ohne entsprechende Qualifikation Ernährungsberatung durchführen, schreitet der Gesetzgeber nicht ein, da Ernährungsberatung nicht rechtlich geschützt ist. Momentan darf jeder – auch ohne jegliche Qualifikation – Ernährungsberatung anbieten, bewerben und natürlich auch durchführen. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. (www.dkgd.de) setzt sich seit mehr 10 Jahren dafür ein, diesen Missstand, der die Volksgesundheit massiv schädigt, zu beheben. Ernährungsberatung muss endlich rechtlich abgesichert werden. Staatlich geprüfte Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler mit Masterabschluss und Spezialisierung im Bereich Ernährung(sberatung) können eine Ernährungsberatung qualifiziert durchführen.

Die Berufsgruppe der staatlich geprüften Diätassistenten braucht aber auch mehr Anerkennung nach innen und außen. Der Bekanntheitsgrad des Berufs des Diätassistenten muss in der Öffentlichkeit und bei anderen Medizinalfachberufen, Ärzten und Apothekern massiv gefördert werden. Die Kompetenz der staatlich geprüften Diätassistenten in der Diät- und Ernährungsberatung ist in der Öffentlichkeit und leider auch bei Medizinern unzureichend bekannt. Ich freue mich sehr, dass die XING-Gruppe, die sich exklusiv an die Gruppe der staatlich geprüften Diätassistenten wendet immer größer und stärker wird. Inzwischen sind mehr als 900 staatlich geprüfte Diätassistenten Mitglied in der XING-Gruppe. Hier können Sie sich über die Gruppe informieren und Mitglied werden: https://www.xing.com/communities/groups/diaetassistenten-diaetetik-und-diaetberatung-25a1-1000668

In der XING-Gruppe für staatlich geprüfte Diätassistenten gibt es eine Stellenbörse mit aktuellen Stellenangeboten und Stellengesuchen. Deutschlandweit ist der Arbeitsmarkt für diese Berufsgruppe ausgewogen und an vielen Orten bleiben Stellen sogar längerfristig unbesetzt, da es nicht ausreichend Bewerber gibt. Das Einstellen von Stellenangeboten und -gesuchen ist natürlich kostenlos und aktuelle Angebote können auch an alle Mitglieder der Gruppe verbreitet werden, um mehr Ergebnisse zu erzielen. Die Stellenbörse ist ein wichtiges Feature dieser XING-Gruppe. Auch die Weitergabe (inklusive nach Wunsch Weiterleitung an alle Mitglieder der Gruppe) von Fortbildungsangeboten kann hier geschehen und wird dankbar angenommen.

Die digitalen Medien (von der Website über Apps bis zu Social Media Angeboten wie Facebook, Twitter, Xing oder Youtube) nehmen auch für staatlich geprüften Diätassistenten eine immer größer werdende Bedeutung ein. Ich rate allen Kolleginnen und Kollegen im Internet aktiv zu werden, um die Öffentlichkeitsarbeit für unseren Beruf und unsere Aufgaben und Möglichkeiten weiter zu verankern. Nicht nur für freiberuflich tätige Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, sich mit einer eigenen Website zu präsentieren. Natürlich müssen dann die wichtige SEO-Begriffe „staatlich geprüfter Diätassistent/staatlich geprüfte Diätassistentin“, „qualifizierte Ernährungsberatung“, „Diät- und Ernährungsberatung“ etc. vorkommen, um die wichtigen Ergebnisse bei der Websuche entscheidend zu verbessern. Hier gibt es viel zu tun, um staatlich geprüfte Diätassistenten bei der Websuche voranzubringen und unqualifizierte Angebote für die Bevölkerung wahrnehmbar zu gestalten. Hier gibt es viel zu tun. Auch bei Facebook und Twitter ist es für die Berufsgruppe der staatlich geprüften Diätassistenten von großer Wichtigkeit sich deutlich mehr zu engagieren (Gruppengründung, Nachrichtenverbreitung, Kampagnen etc.).

Das 900ste Mitglied der XING-Gruppe für staatlich geprüften Diätassistenten ist Merle Vollgraf (https://www.xing.com/profile/Merle_Vollgraf). Sie erhält ein kleines Buchgeschenk zu Begrüßung (Ernährungsratgeber Niereninsuffzienz und Dialyse von Sven-David Müller, erschienen bei Schlütersche Verlagsanstalt, Hannover, im Wert von 24,95 Euro).

Seit mehr als 10 Jahren setzt sich die anerkannte Fachgesellschaft auch für die Berufsgruppe der staatlich geprüften Diätassistenten ein. Als erstem Vorsitzendem des Deutschen Kompetenzzentrums Gesundheitsförderung und Diätetik ist mir die rechtliche Absicherung der Ernährungsberatung und die Anerkennung der Diätberatung/Diätetik besonders wichtig. Ich freue mich, wenn auch Sie Mitglied im Sprachrohr und Netzwerk für Gesundheitsförderung und Diätetik – im Sinne der Lehre einer gesunden Lebensführung – werden. Und nutzen Sie auch die Möglichkeiten des kollegialen Austauschs in der XING-Gruppe für staatlich geprüften Diätassistenten.

Die besten kollegialen Grüße von Diätassistent Sven-David Müller, MSc. aus Berlin

http://www.svendvidmueller.de