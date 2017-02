Text und Foto: TBF/Holger Kasnitz – Falco – Der österreichische Sänger und Musiker hätte am 19. Februar 2017 seinen 60. Geburtstag gefeiert. Geboren am 19.Februar 1957 in Wien, gestorben durch einen Autounfall am 6. Februar 1998 bei Puerto Plata, Dominikanische Republik.

Falco, eigentlich Jahann (Hans) Hölzel. Seinen Künstlernamen hat er von dem DDR Skispringer Falko Weißpflog übernommen.

Mit dem Namen Hans Hölzel kannst du keinen Blumentopf gewinnen.

Sein Titel „Rock Me Amadeus“ ist bis heute, das einzige deutschsprachige Lied (mit ein wenig österreichischen Akzent), das die Nummer 1 der US-BILLBOARD-CHARTS erreichte.

Falco ist auf dem Wiener Zentralfriedhof begesetzt.

Seine Mutter Maria Hölzel, die 2014 im Alter von 87 Jahren verstarb, wurde ebenfalls in dem Grab ihres Sohnes beigesetzt.

Sonntag 19.02.2017 um 20:15 Uhr im TV auf kabel eins. Falco – Die ultimative Doku zum 60. Geburtstag.