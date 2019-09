Seit Monaten wird jeden Freitag gestreikt – nicht in Fabriken und Büros, aber in Schulen und an Universitäten. Schüler*innen und Studierende bleiben weltweit dem Unterricht fern und demonstrieren für Klimagerechtigkeit und gegen die Zerstörung der Natur. Auch wir Falken waren von Anfang dabei und haben uns gemeinsam mit allen anderen Klimaaktivisten dem Druck widersetzt, der uns von der Politik, den Medien sowie den Schul- und Universitätsleitungen entgegengeschlagen ist.Noch zaudert die Bundesregierung, wenn es um echt wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel geht. Sie sucht nach faulen Kompromissen, statt mutig zu entscheiden. Sie will Geschenke (z.B. Abwrackprämie für ohnehin abgängige Heizungsanlagen oder Zuschüsse für neue Autos ohne Verbrennungsmotor) an diejenigen verteilen, die nach vielen Jahren der Untätigkeit endlich ein Wenig zur Vermeidung weiterer Klimaschädigung tun wollen. Aber zugleich schützt diejenigen, denen der Klimawandel egal ist und deshalb so weiter machen wie bisher, vor den zwingend notwendigen Konsequenzen, indem sie die lange überfällige CO 2 -Steuer verhindert!

Deshalb findet morgen, am 20. September 2019 der Globale Streiktag von Fridays for Future statt und wir rufen Euch alle auf: Beteiligt Euch, streikt an diesem Tag mit unzähligen anderen Menschen für die längst überfällige Wende in der Klimapolitik! Um 11.15 Uhr beginnt die Kundgebung neben der MuK in der Willy-Brandt-Allee (Falken-Treffpunkt: an der Fußgängerbrücke).

Weitere Infos findet Ihr unter #FalkenFürsKlima auf unserer Homepage https://www.falken-kv-luebeck.de/ .