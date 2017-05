Flusslandschaft Elbe GmbH in Sachen Elbetourismus unterwegs – Knapp 14 Tage ist es her – der Kurs Elbe. Tag in Hohnstorf und Lauenburg. Jetzt am kommenden Wochenende ist vom 5. bis 7. Mai der Hamburger Hafengeburtstag mit dem gesamten Team angesagt. Und schon am Donnerstag, den 11. Mai geht es ab nach Hannover.

Das Flusslandschaft Elbe – Team mit Jens Kowald, Manja Gückel und Wolfgang Herbst ist Gast von 12:00 bis 13:00 beim NDR 1 Radio Niedersachsen, die „Plattenkiste“, in dem Funkhaus am Maschsee. Themen, rund um die touristische Entwicklung an der Elbe zwischen Hamburg und Hitzacker, stehen genug zur Verfügung. Von den Highlights der Region, Veranstaltungen bis hin zu besonderen Aktivitäten und Orten ist das Bündel der Tourismus-Marketingorganisation der Landkreise Harburg und Lüneburg gepackt und wird hoffentlich auch viele Zuhörer in die Region Elbmarsch und Elbtalaue ziehen.

Also Radio mit dem Liveprogramm „Plattenkiste“ auf NDR 1 Radio Niedersachsen am 11. Mai von 12:00-13:00 eingeschaltet.