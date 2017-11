Neuer Vorstand: Frauendelegiertenkonferenz der Nordkirche · Lübeck/Kiel/Hamburg/Rostock (avs). Zu ihrer konstituierenden Sitzung trat die Frauendelegiertenkonferenz der Nordkirche (FDK) am 25. November in Lübeck zusammen. 50 Delegierte aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern trafen sich zu dieser ersten Tagung am Internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen!“.In den neuen Vorstand der Frauendelegiertenkonferenz wurden gewählt: Hilde Credo, Mary Herbst und Elke Wrage.

Hilde Credo ist Angestellte der Stadt Flensburg und seit vielen Jahren ehrenamtlich und frauenpolitisch engagiert in der Nordelbischen Kirche bzw. in der Nordkirche – sie gehörte bereits dem bisherigen Vorstand der FDK an.

Mary Herbst, Dipl.-Sozialpädagogin aus Tremsbüttel, ist Fachberaterin (Fachdienst Ev. Kindertagesstätten) im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg und Absolventin des Fernstudiums Theologie feministisch.

Elke Wrage engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Frauenarbeit und darüber hinaus, sie gehört u.a. dem Kirchenkreisrat des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein und der Landessynode der Nordkirche an.

Die Frauendelegiertenkonferenz ist Impulsgeberin und hat schon in der Vergangenheit nachhaltige Resolutionen verabschiedet, u.a. zur Frauenquote und zu Sorgearbeit / Care. Die Konferenz berät Frauenthemen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Kontexten, auf der Agenda steht u.a. das 100jährige Frauenwahlrecht in Deutschland (1918 – 2018).

Die bisherige Vorsitzende, Anne Riekenberg-Heinrich, hat nach 13 Jahren Vorsitz nicht wieder für den Vorstand kandidiert – sie ist weiterhin Mitglied der Frauendelegiertenkonferenz und das bereits seit 25 Jahren. Die neue Vorsitzende der FDK wird in den nächsten Wochen im neuen Vorstand bestimmt.

Die Frauendelegiertenkonferenz der Nordkirche mit Delegierten und Berufenen aus der gesamten Nordkirche tagt zweimal im Jahr. Sie wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.frauenwerk.nordkirche.de