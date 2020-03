Schleswig-Holstein hält an Abiturprüfungen doch fest Schleswig-Holstein wird nun doch nicht wegen der Corona-Epidemie auf die Abiturprüfungen in diesem Schuljahr verzichten. Die Abiturprüfungen würden wie geplant ab dem 21. April in Schleswig-Holstein stattfinden, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Kiel nach Videokonferenzen de

Ehemaliger Bahnchef Grube für begrenzten Shutdown Der frühere Bahnchef Rüdiger Grube hat sich für harte, aber zeitlich streng begrenzte Maßnahmen in der Corona-Krise ausgesprochen. "Die Wirtschaft braucht Klarheit. Eine Salamitaktik hilft nicht. Wir sollten besser für zum Beispiel sechs Wochen einen Shutdown festlegen und danach die Produktion wied

Hamburg-Blankenese: Brand in Wohnanlage für Senioren In einer Seniorenwohnanlage in Hamburg hat es gebrannt. Eine ältere Bewohnerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Vier weitere Senioren wurden verletzt. Die Feuerwehr hat in Hamburg eine Frau aus der brennenden Wohnung einer Seniorenwohnanlage gerettet. Die Bewohnerin kam mit schweren Ve

UKE betreut zehn Corona-Patienten auf Intensivstation Am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf (UKE) werden derzeit zehn Corona-Infizierte intensivmedizinisch versorgt. 22 weitere Covid-19-Erkrankte würden auf einer spezialisierten Normalstation behandelt, sagte der Leiter der UKE-Intensivmedizin, Stefan Kluge, am Mittwoch. Die Zahl der Corona-Pati

Zahl der Corona-Fälle in Hamburg steigt um 213 auf 1450 Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in Hamburg erneut deutlich gestiegen. Insgesamt gebe es nun 1450 Fälle, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. Das waren 213 mehr als am Dienstag. Der deutliche Anstieg werde weiterhin durch einen hohen Anteil von Urlaubsrü

Klopapier geklaut: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein Sechs Pakete Klopapier hat ein Auto-Knacker in Kiel erbeutet. In der Nacht zum Dienstag schlug der Unbekannte nach Polizeiangaben die Scheibe eines im Stadtteil Gaarden geparkten Autos ein und erbeutete das Toilettenpapier und zwei Bohrschrauber im Wert von insgesamt 80 Euro aus dem Inneren des Fahr

Hamburger Clubs verzichten auf Training und danken der Stadt Die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli sowie die Bundesliga-Basketballer der Hamburg Towers verzichten während der gegenwärtigen Corona-Pandemie bis auf weiteres auf ein Mannschaftstraining in den Clubs. Trotz positiver Signale der Stadt für eine Ausnahmegenehmigung solle damit ein

DGB will bessere Unterstützung von Familien in Corona-Krise Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) setzt sich angesichts der Corona-Pandemie für eine bessere Unterstützung von Familien, die von geschlossenen Kindertagesstätten und Schulen betroffen sind, ein. "Wir fordern eine unmittelbar wirkende Absicherung in der Höhe von mindestens 80 Prozent ihres bisher

Mangel an Schutzausrüstung gefährdet Kampf gegen Corona Wegen fehlender Schutzausrüstung gegen Infektionen mit dem Coronavirus droht in Hamburg die Einstellung des Arztrufs. Wenn bis zum Wochenende keine weitere Schutzausrüstung ankomme, könne der Arztruf nicht weiter arbeiten, warnte die Kassenärztlichen Vereinigung am Mittwoch. Zuvor war mit der Vertei