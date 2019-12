Restaurantküche im Elmshorner Bahnhof ausgebrannt Die Küche eines Restaurants im Bahnhof von Elmshorn ist am ersten Weihnachtstag ausgebrannt. Das Bahnhofsgebäude musste wegen des Brandes und der Löscharbeiten vorübergehend geräumt werden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war am Vormittag kurz vor elf Uhr vom Koch und Besitzer des Restaurants in

Betrunkener lenkt Fahrzeug auf Gleise: Kollision mit Fernzug In Krempel bei Lunden (Kreis Dithmarschen) ist ein Zug auf der Strecke von Westerland nach Hamburg mit einem auf den Gleisen stehenden Auto kollidiert. Nach ersten Erkenntnisse war der Fahrer mit seinem Wagen an Heiligabend von der Fahrbahn abgekommen und auf die Bahngleise geraten, wie die Polizei

Stadtwerke Quickborn: Immer noch verunreinigtes Wasser Die Warnung vor verunreinigtem Leitungswasser im Versorgungsbereich der Stadtwerke Quickborn bleibt auch am ersten Weihnachtstag bestehen. "Aktuell ist leider keine Veränderung zu vermelden", sagte ein Sprecher der Stadtwerke am Mittwoch. Inzwischen könne jedoch mit Sicherheit eine virale oder paras

Brandserie in Stockelsdorfer Altenheim: Drei Mal Einsatz Zwei Tage nach einem Feuerwehreinsatz in einem Seniorenwohnheim in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) hat die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit erneut zwei Brände in dem Gebäude gelöscht. In beiden Fällen sei es im Inneren der Anlage zu starker Rauchentwicklung gekommen, wodurch die Feuermelder ausge

Segen "Urbi et Orbi" - Friedensappell des Papstes: "Das Licht Christi ist heller" Rom (dpa) - Papst Franziskus hat zum Frieden in der Welt aufgerufen. In seiner Weihnachtsbotschaft auf dem Petersplatz in Rom äußerte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch die Hoffnung auf eine friedliche Beilegung der Konflikte auf vier Kontinenten. Er forderte auch einen besseren Schut

Aue: Weihnachtsfeier in Kirche endet blutig – ein Schwerverletzter Bei einer Feier für Bedürftige in Aue ist zu einem blutigen Streit gekommen. Ein 53-Jähriger wurde nach Störungen des Raumes verwiesen. Anschließend kam es aus einer Gruppe heraus zu einem Angriff mit einem Messer. Die Weihnachtsfeier in der katholischen St. Nicolai Kirche in Aue sollte dafür sorge

Niedersachsen und die Wölfe: nicht lieb, aber teuer? Die Wölfe haben Niedersachsen im vergangenen Jahr rund eine Million Euro gekostet. So wurden für Schutzmaßnahmen bis Mitte Dezember etwa 736 000 Euro ausgegeben, wie eine Sprecherin des Umweltministeriums mitteilte. Für Billigkeitsleistungen, die ohne Rechtsanspruch ausgezahlt wurden, kamen knapp 31

Christmette in Rom – Papst Franziskus: "Gott liebt auch den Schlimmsten" Vielerorts herrschen auf der Welt Krieg und Gewalt. In Rom hat Papst Franziskus nun zur Mitmenschlichkeit aufgerufen. Auch in Bethlehem wurde Weihnachten gefeiert. Papst Franziskus hat die Menschen zu Weihnachten zu selbstloser Mitmenschlichkeit aufgerufen. "Warten auch wir nicht darauf, dass der Nä

Auto – Mythen im Check: Wann darf die Warnblinkanlage benutzt werden? Darf man sich einen Parkplatz reservieren? Was gilt, wenn man parkt und dann in den Urlaub fährt? Und dürfen nur Frauen ihr Auto auf einem Frauenparkplatz abstellen? Der ADAC liefert die Antworten. Regelungen und Verkehrszeichen ohne Ende: Wohl nichts ist im Straßenverkehr so verwirrend wie die Vors