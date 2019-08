Frühstück bei „Junge die Bäckerei“ in Reinfeld · Fotos: TBF/Holger Kasnitz + Wolfgang Freywald (Text: Wolfgang Freywald) · Holger, unser Fotograf und ich, wollten mal zusammen frühstücken und dafür suchten wir uns Bäckerei Junge in Reinfeld, Paul-v-Schoenaich-Str 23, 23858 Reinfeld (Holstein), Industriegelände aus.Ein sehr großer Bau mit Drive In, vielen Plätzen, große Theke, Kinderecke, riesigem Rundell, wo man auf langen Bänken sitzen kann, oder an kleinen oder langen Tischen für 2, 4 oder 6 Personen. Holger bestellte sich einen Tee und Spiegeleier mit Brot und Butter, 1 Salatblatt, 1 Scheibe Gurke und 1 Scheibe Tomate für 2,85 €.

Ich nahm das „Herzhafte Frühstück“ mit 2 Scheiben Mettwurst, 1 Scheibe Käse, 1x Fleischsalat, 2 Brötchen nach Wahl, ich nahm Roggenkrosser und es gab 2 x Butter dazu. Als Dekoration: 1 Salatblatt, 1 Scheibe Gurke und 1 Scheibe Tomate. Der Preis: 5,89 €.



Mir schmeckt dies Frühstück und ich esse es hin und wieder gerne. Ärgerlich ist allerdings, daß ich bei diesem Frühstück bis vor ca. 4 Monaten noch den Käse und die Mettwurst weglassen und dann aus 3 Salaten (Eier-, Fleisch-, Tunfischsalat) wählen konnte. Dies wurde dann kurzfristig abgeschafft und man mußte die Mettwurst und den Käse nehmen und konnte sich nur noch eine Salat aussuchen.

Ich ging dann aus Ärger längere Zeit nicht mehr zu Junge und hatte mich auch „bitterlich“ schriftlich bei Junge beschwert.

Holger bemängelte schon länger den Kaffee: „Er schmeckte mir nicht. Er ist zu stark und schmeckt bitter. Das sagen auch viele meiner Freunde, Familienangehörige und Bekannte. Deshalb hatte ich Tee genommen, da ist die Auswahl größer. Manchmal trinke ich bei Junge den koffeinfreien Kaffee, der ist in Ordnung.“

Fazit: Die Ware von Junge ist schmackhaft und sehr gut, die Brötchen sind echt knackig, Wurst Käse und Salate sehr frisch, die Deko in Ordnung.

Wir können „Junge die Bäckerei“, die, wenn wir richtig gezählt haben, 102 Filialen in Norddeutschland, bestens empfehlen.