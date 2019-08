Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Frühstück (Test) im „Zwillingseck“ in Techau, Ecke Mühlenstraße, an der B 207, Kreuzung Ratekau. Techau liegt in Ostholstein, zwischen Bad Schwartau, Ratekau und Pansdorf. Der Laden ist übersichtlich und sauber. Die Bedienung ist nett und freundlich. Die Zwillinge waren am Sonntag, 4. August2019 während meines Besuchs nicht anwesend. Im Laden stehen Couchen, Tische und Stühle, die man variabel platzieren kann. Eine Kinderspielecke mit kleinen Stühlen gibt es auch und ein Kinderhochstuhl fiel mir auf. Es gibt in dem Geschäft eine große Übersichtstafel auf der man die Frühstücksangebote übersichtlich nachlesen kann. So etwas gibt es nicht überall. Vier Tische und Bänke gibt es im Außenbereich, für jeweils 6 Personen. Zusätzlich auch zwei Stehtische neben der Eingangstür.Auf einer weiteren Tafel findet man die Angebotspalette für Getränke. Kuchen, Sahneschnitten, Brot und Brötchen, kann man an einem Tresen feinsortiert vorfindet.

Softeis in diversen Variationen gibt es zusätzlich. Die Angebote stehen auf einer weiteren Übersichtstafel oberhalb der Eismaschine.

Ich hatte mir das Dorffrühstück für 5,75 Euro ausgesucht.

Salami, Kochschinken, Gouda-Käse, ein gekochtes Ei.

Zwiebelmett oder Fleischsalat. Habe mich für Zwiebelmett entschieden.

Einen Pott Kaffee und zwei Brötchen nach Wahl, dazu Butter.

Das Ei war mittags um 13:20 Uhr, natürlich kalt. Ich wurde aber freundlich getröstet, und mir wurde mitgeteilt: „Frühstück gibt es von 8:00 bis 11:00 Uhr“.

Seht auch auf der Tafel. Man bekommt nach 11:00 Uhr noch Frühstück, das hatte ich gleich mit getestet.

Es war ein reichhaltiges Frühstück und es hat alles geschmeckt. Es gab von mir keine Beanstandungen.

Auf meine Frage, wo die Backwaren und der Kuchen herkommen, wurde mir mitgeteilt: „Es kommt alles von der Mühlenbäckerei Möller aus Gleschendorf“.

Da hat Gleschendorf einen guten Bäcker und im „Zwillingseck“ in Techau gibt es gute Ware.

Obwohl ich gesättigt war, habe ich mir noch eine Marzipansahneschnitte für 2,20 Euro bestellt, (gehört nicht zum Frühstückstest), aber die hat saulecker gut geschmeckt.

Richtige Sahne, keine Creme. Das Sahneschnittchen hat besonders gemundet. So ein kleines Abschlusshäppchen.

Fazit: „Zwillingseck“ kann ich weiterempfehlen.

Von sechs Daumen nach Oben, gebe ich sieben! 🙂