GAL-Fraktion lädt ein zum Thema Stadttauben in Lübeck · Die GAL Fraktion lädt am Montag, 5.3.2018, um 18:30 Uhr zur öffentlichen Sitzung zum Thema Stadttauben in Lübeck ein. Die Sitzung findet in der Hörkammer im Lübecker Rathaus statt. Zu Gast sind Mitglieder des Vereins „Stadttauben Lübeck e.V.“ und vom „Tierschutz Lübeck und Umgebung e.V.“. Beide Vereine haben sich zum Ziel gesetzt, das Taubemanagement in Lübeck voranzubringen. Sie setzen sich u. a. für betreute Taubenschläge in Lübeck ein, um öffentliches Interesse und Tierschutz unter einen Hut zu bekommen. Die GAL wird diese Initiative unterstützen.

Interessierte sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.