Wiederholungstermin: Gesundheits-Forum Bad Schwartau zum Thema Schulter · Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Monat bietet das HELIOS Agnes Karll Krankenhaus im Rahmen des Gesundheits-Forums Bad Schwartau einen Wiederholungstermin an.Dr. med. Arndt-Matthias Müller, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, referiert am Mittwoch, 23. August 2017 zum Thema „Schultergelenk-schmerzen – eine Übersicht zu Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten“. Im Anschluss an den Vortrag steht Herr Dr. Müller für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr im Konferenzraum des HELIOS Agnes Karll Krankenhaus Bad Schwartau. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird um telefonische Anmeldung unter Telefon 0451/2007-152 gebeten.

