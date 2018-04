Glücksfischer fördern Natur & Angeln im Schulunterricht · Im Jahr 2017 haben die Glücksfischer bereits den Unterricht für Schulkinder gestaltet, der Themenbereich war das Naturerlebnis anhand der Angelei. Der Weg in die Schulen ist vernünftig und richtig. Der Verein sammelt dazu Material und Inhaltsstoffe für den Unterricht. Da lohnt sich manchmal ein Blick über die Landesgrenzen.Denn: Die Bayerische Fischerjugend im LV Bayern e.V. hat aus den Mitteln der dortigen Fischereiabgabe Unterrichtsmaterial [4. Klasse] entwickelt, damit in Schulen das Naturerlebnis in den Unterricht Einzug halten kann. Das Lernplanthema „Wasser als Lebensraum für Tiere und Pflanzen“ wird mit einem Flyer beworben. Angekündigt wird der jeweiligen Schulklasse die Verfügbarmachung von Becherlupen, Sieben, Pinseln und Kleintierbestimmungskarten.

Die Bestimmungskarten ‚Kleintiere am Gewässer‘ sind genial. Steckbriefe bilden auf der Vorderseite das gesuchte Tier ab, auf der Rückseite wird es erklärt. So weit geht es um das Naturerlebnis. Für die Kinder gibt es ein Heft zur Nachbereitung, darin sind u.a. die Fische in Form von gestanzten Aufklebern, die in die entsprechenden Regionen des Gewässers eingeklebt werden können. Da geht es von der Natur im allgemeinen dann ziemlich zügig in Richtung Fische und ihre Lebensgewohnheiten.

Die Glücksfischer werden ihren künftigen Unterricht ein wenig nach den Entwicklungen der Bayerischen Fischerjugend gestalten. Denn Angelbegeisterung geht auch über Landesgrenzen hinaus. Nach den bisherigen Erfahrungen sind die Kinder sind für anglerische Themen und die Naturerlebnisse besonders aufgeschlossen.