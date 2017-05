„Hamburg bei Nacht“ · Imperial Theater

Anthony Bauer Jr. präsentiert am 24. Mai 2017 seine Show „Hamburg bei Nacht“ im Imperial Theater · Anthony Bauer & His Orchestra präsentieren Songs Von Elvis, Tom Jones, Roger Cicero über Freddy Mercury bis hin zu eigenen Songs. Am 21.02.2017 fand die Premiere von Anthony Bauer Jr. Show „Hamburg bei Nacht“ im Imperial Theater auf der Reeperbahn statt. Die erste Show war ein voller Erfolg im ausverkauften Imperial Theater.

Es ist geplant diese Show am 3. Mittwoch jeden Monats zu präsentieren. Der nächste Termin ist der 24. Mai 2017, den man sich schon mal rot im Kalender ankreuzen sollte; denn wer diese Show nicht besucht verpasst ein echtes Highlight. Anthony Bauer Jr. weiß sein

Publikum gekonnt und auf sympathische Weise zu unterhalten. Die Show ist sehr abwechslungsreich. Bei jeder Show begrüßt Anthony Bauer Jr. Künstlerkollegen auf der Bühne, welche Solo und im Duett mit ihm performen.

Das Orchestra entführt die Zuschauer in die Welt der ganzen großen Stars wie Frank Sinatra, Michael Jackson, Elvis uva. Zu jedem Song gibt es eine kleine Anekdote, welche Bauer Jr. mit Humor erzählt, was zur Unterhaltung der Show sehr beiträgt. Nach gut 2 1/2

Stunden geht ein kurzweiliger Abend zu Ende.

Es lohnt sich diese Show jeden Monat anzuschauen, da immer wieder etwas Neues präsentiert wird und somit jede Show anders ist.