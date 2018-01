Herr Minister, auch Lübeck will in den HVV! Seit Jahren fordern die Lübeckerinnen und Lübecker den Anschluss an den HVV. Endlich hat der Bund die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt! Die jetzige Jamaika-Koalition signalisiert nun eine Lösung für den Kreis Steinburg. Das hanseatische Lübeck ist bei den Jamaikanern offenbar kein Thema!Kerstin Metzner, SPD-Abgeordnete im Wirtschaftsausschuss des Landtages, meint: „Wenn dem Kreis Steinburg der Beitritt zum HVV ermöglicht werden soll, muss auch die Verbindung zwischen Lübeck und Hamburg als eine der am stärksten frequentierten Bahnstrecken Schleswig-Holsteins berücksichtigt werden.“ Stellvertretend für alle drei Lübecker SPD-Landtagsabgeordnete fordert Kerstin Metzner den Wirtschaftsminister Dr. Buchholz (FDP) auf, bei den ankündigten Gesprächen zum Beitritt des Kreises Steinburg in den HVV auch über den Beitritt Lübecks zum HVV zu verhandeln. Die Bürgerinnen und Bürger, die vielen Pendlerinnen und Pendler Lübecks warten auf diese positive Entscheidung!

am 26. Januar 2018, 15:22 Uhr