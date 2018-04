Joja Wendt interpretiert auf seiner neuen Tour „Stars On 88“ aktuelle Chart-Hits auf dem Klavier völlig neu und spielt in insgesamt sechs norddeutschen Städten live. Hamburg, November 2017 – Joja Wendt ist Deutschlands erfolgreichster Pianist, niemand erreicht am Flügel ein so großes Publikum wie er. Sein Geheimnis: virtuoses Spiel, Charme, und die Fähigkeit, sämtliche Vorstellungen eines klassischen Klavierkonzerts neu zu definieren. Wer die Konzerte von Joja Wendt besucht, geht glücklich nach Hause. Garantiert. Das wird der Hamburger bei seinen frisch bestätigten Konzerten in Emden (09.11.), Lübeck (10.11.), Kiel (30.11.), Norderstedt (03.12.), Hamburg (04.12.) und Oldenburg

(05.12.) wieder mit Freude unter Beweis stellen. Der Ausnahmekünstler stellt sein neues Programm für die bevorstehende Tournee im Herbst 2018 vor: Stars On 88, Hit-Songs auf allen 88 Tasten des Klaviers!

Wer das spektakuläre neue Tourneeplakat kennt, versteht: Hier geht es um Pop Art. Das

Porträt von Joja Wendt setzt ihn buchstäblich in ein neues Licht. „Bei Stars On 88 habe

ich zwei Perspektiven im Sinn. Einerseits werde ich aktuelle Charts-Hits und die heißesten

Songs der heutigen Stars in meiner Interpretation aufs Klavier bringen. Andererseits sind

die kommenden Konzerte eine Hommage an die Stars am Klavier, die Piano-Helden aller

Zeiten von Mozart bis Art Tatum. Ich glaube, das neue Programm wird das Beste, was ich

je gezeigt habe“, freut sich Joja Wendt auf die Tournee.

Joja Wendt ist nicht nur ein Musikgenie. Er liebt die Musik und er steckt mit diesen

Emotionen auch das Publikum an. Mit Hits von Ed Sheeran, Bruno Mars, Robbie Williams,

Michael Jackson, Metallica und natürlich auch von den Giganten der Klassik und des Jazz

kündigt Joja Wendt mit Stars On 88 ein Tourneeprogramm an, das Pop im besten Sinne

ist, also: Spaß macht und gute Laune garantiert. Mehr kann man von einem Virtuosen der

Hochkultur nicht erwarten! Er ist offizieller Steinway Artist, ein Meister des exzellenten und

ausdrucksstarken Klavierspiels und der Formel-1-Mann mit einem Tempo an den Tasten,

dem das bloße menschliche Auge nicht folgen kann. Joja Wendt am Flügel zu erleben

bedeutet nicht nur Perfektion pur, sondern vor allem auch Leidenschaft, Temperament und

eine große Portion Humor, mit der er das Publikum schon vor der Pause zu Standing

Ovations hinreißt.

Der Vorverkauf läuft. Tickets sind ab 37,20 Euro (inkl. Gebühren) unter www.myticket.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de

Joja Wendt – Stars On 88

09.11.18 – Emden, Neues Theater

10.11.18 – Lübeck, MuK

30.11.18 – Kiel, Schloss

03.12.18 – Norderstedt, TriBühne

04.12.18 – Hamburg, Laeiszhalle

05.12.18 – Oldenburg, Weser-Ems-Halle